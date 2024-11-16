Дни распродаж: как не дать себя обмануть ушлым продавцам

Некоторые магазины могут заранее сильно завысить первоначальную стоимость товара, чтобы потом «уронить» ее в день распродажи. Поэтому, если вы собираетесь сделать дорогую покупку, например, приобрести новую технику, не лишним будет сравнить цены в разных магазинах за разный период времени. Большинство интернет-магазинов позволяет посмотреть динамику изменения цены с момента выставления товара на продажу.