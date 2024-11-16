Дни распродаж: как не дать себя обмануть ушлым продавцам

Posted 16 ноября, 03:02
Published 16 ноября, 03:02
Modified 16 ноября, 03:04
Updated 16 ноября, 03:04
«11.11», «Черная пятница», летняя, зимняя распродажи и другие акции периодически запускают магазины, чтобы привлечь покупателей. Любители шоппинга заранее выжидают дни скидок, чтобы купить товары по самым выгодным ценам. Однако в дни больших скидок легко стать жертвой маркетинга или совершить большое количество импульсивных покупок.
Аналитики платежного сервиса Ю.Money подвели итоги распродажи 11.11 в Новосибирской области. Оказалось, что общее количество покупок в дни распродаж увеличилось почти вполовину.
Некоторые магазины начинают «прогрев» за несколько дней до большой распродажи. Лояльность покупателя повышается различными способами: начислением бонусов или повышенным кэшбеком за покупки.
Некоторые магазины могут заранее сильно завысить первоначальную стоимость товара, чтобы потом «уронить» ее в день распродажи. Поэтому, если вы собираетесь сделать дорогую покупку, например, приобрести новую технику, не лишним будет сравнить цены в разных магазинах за разный период времени. Большинство интернет-магазинов позволяет посмотреть динамику изменения цены с момента выставления товара на продажу.
Сейчас алгоритмы ИИ позволяют снизить количество подобных объявлений на маркетплейсках. Так, например, 11 ноября «Авито» удалил 4 из 9 млн публикаций с фальшивыми скидками.
Совершая покупки в интернете, всегда следует соблюдать осторожность при привязке банковской карточки к корзине. Дополнительно в периоды распродаж стоит остерегаться фишинговых рассылок от мошенников. Они могут присылать на почту ссылки на сайты-клоны популярных маркетплейсов, перейдя по которым высок риск потерять ценные персональные данные.
В периоды скидок и распродаж можно действительно сэкономить деньги. Но только в том случае, если покупки не совершаются импульсивно под магическим воздействием красных ценников.
Если вы собираетесь обновить гардероб, прежде, чем идти в магазин, проведите ревизию того, что у вас уже есть. Желательно составить список необходимых вещей.
Главное правило распродаж — покупать то, что вы бы приобрели даже без скидки.
Низкая цена не должна становиться единственным критерием покупки. Гораздо лучше приобрести по приятной цене базовые предметы гардероба, верхнюю одежду, вещи из дорогих натуральны материалов, таких как кашемир, шелк, шерсть. Можно позволить себе приобрести вещи брендов высокого качества, на которые цены без скидки обычно «кусаются».
Можно, конечно, даже позволить себе купить по скидке вещь на один раз, если нужно что-то особенное для торжества. Такую покупку целесообразнее совершить на распродаже.
Целью распродаж не всегда является обман потребителя. Ритейлеры с помощью скидок пытаются освободить полки от старых товаров, познакомить покупателей с новинками и главное стимулировать спрос и увеличение потока продаж. Шоппинг, совершенный с умом, сбережет бюджет, а купленные вещи будет еще долго радовать нового владельца.