Ефимов сообщил об открытии детсада в Москве в рамках льготной аренды для инвесторов

После того как вся работа по организации ДОУ будет выполнена, с инвестором будет заключен арендный договор на льготных условиях — 1 рубль за квадратный метр в год — сроком на 49 лет. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, предпринимателю также передается в пользование земельный участок площадью 0,84 гектара, на котором можно обустроить игровые площадки для маленьких воспитанников.