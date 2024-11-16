Ефимов сообщил об открытии детсада в Москве в рамках льготной аренды для инвесторов

Posted 16 ноября, 16:55
Published 16 ноября, 16:55
Modified 16 ноября, 16:55
Updated 16 ноября, 16:55
Предпринимателям предлагается участие в торгах на здание под частный детский сад в рамках программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год», сообщает mos.ru.
Двухэтажное здание в Восточном Измайлово, по словам Ефимова, имеет удобное расположение на первой линии от центральной дороги, обеспечивая отличную транспортную доступность. Точный адрес объекта: улица 13-я Парковая, дом 18.
Общая площадь здания — почти 1,7 тысячи квадратных метров. Это позволит организовать здесь частное ДОУ на 120 детей. Выигравший торги предприниматель должен будет произвести ремонт, закупить необходимые для работы мебель и оборудование.
Тип планируемых работ предлагается на выбор. Предприниматель самостоятельно принимает решения, исходя из сроков и возможностей. Так, на косметический ремонт дается шесть месяцев, на капремонт выделяется до полутора лет, на полную реконструкцию — три года. Выбранные условия необходимо согласовать в администрации города.
После того как вся работа по организации ДОУ будет выполнена, с инвестором будет заключен арендный договор на льготных условиях — 1 рубль за квадратный метр в год — сроком на 49 лет. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, предпринимателю также передается в пользование земельный участок площадью 0,84 гектара, на котором можно обустроить игровые площадки для маленьких воспитанников.
Право участвовать в торгах дает регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и получение усиленной квалифицированной электронной подписи. На Инвестиционном портале Москвы можно ознакомиться и с другой информацией об актуальных предложениях программы.