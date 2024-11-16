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Posted 16 ноября, 10:21

Published 16 ноября, 10:21

Modified 16 ноября, 10:23

Updated 16 ноября, 10:23

Где погулять в новогодние каникулы в Новосибирске

Главная елка Новосибирска исчезнет со своего места

16 ноября 2024, 10:21
Фото: atas.info. Где погулять в новогодние каникулы в Новосибирске
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Новый год в Новосибирске 2024
Прогуляться по зонам с новогодним оформлением жители и гости Новосибирска смогут с 1 декабря. Где размесят новогодние экспозиции, рассказала Светлана Власова, руководитель программы по оформлению города.

В первую очередь декорируют центральные площадки: Театральный сквер, ул. Ленина и Первомайский сквер. О спорной экспозиции на улице Ленина, напоминающей гробы, сообщалось ранее.

Главную елку установят как и раньше, на Театральном сквере, но она исчезнет со своего привычного места. Ее немного сдвинут ближе к театру оперы и балета.

Планируется также украсить деревья, добавить больше освещения и креативных арт-объектов на центральные улицы. Вдоль ул. Ленина разместятся павильоны, где можно будет купить горячий напиток во время прогулки.

К Новому году в Новосибирске установят 40 елок — карта площадок
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