Главная елка Новосибирска исчезнет со своего места

Posted 16 ноября, 10:21
Published 16 ноября, 10:21
Modified 16 ноября, 10:23
Updated 16 ноября, 10:23
В первую очередь декорируют центральные площадки: Театральный сквер, ул. Ленина и Первомайский сквер. О спорной экспозиции на улице Ленина, напоминающей гробы, сообщалось ранее.
Главную елку установят как и раньше, на Театральном сквере, но она исчезнет со своего привычного места. Ее немного сдвинут ближе к театру оперы и балета.
Планируется также украсить деревья, добавить больше освещения и креативных арт-объектов на центральные улицы. Вдоль ул. Ленина разместятся павильоны, где можно будет купить горячий напиток во время прогулки.
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