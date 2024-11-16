К Новому году в Новосибирске установят 40 елок — карта площадок

Posted 16 ноября, 03:43
Published 16 ноября, 03:43
Modified 16 ноября, 03:43
Updated 16 ноября, 03:43
В Новосибирске началась подготовка к Новому году, и в этом году город украсят 40 праздничных елок. Как сообщили мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.Info, новогодние ели будут установлены во всех районах города.
Елки появятся на самых разных площадках, включая центральные площади, парки, торговые центры и общественные пространства. Вот список основных локаций. Мы нанесли на карту все елки Новосибирска.
Главная городская новогодняя елка, как и в прошлом году, будет установлена на площади Ленина. Монтаж главной елки в Театральном сквере начнется в конце ноября и завершится к 1 декабря.
«Завершить основные работы по украшению планируется до 20 декабря 2024 года в зависимости от погодных условий», — сообщили в мэрии.
Кроме установки елок, в Новосибирске также активно ведется работа по новогоднему оформлению муниципальных парков и других общественных пространств. Все работы по украшению планируется завершить до 20 декабря 2024 года. В центре города, на улице Ленина, с 10 ноября начались монтажные работы по установке иллюминационных украшений, которые будут радовать горожан до конца января 2025 года.