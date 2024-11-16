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Posted 16 ноября, 03:43

Published 16 ноября, 03:43

Modified 16 ноября, 03:43

Updated 16 ноября, 03:43

Новогодняя елка

К Новому году в Новосибирске установят 40 елок — карта площадок

16 ноября 2024, 03:43
Фото: 1MI. Новогодняя елка

В Новосибирске к Новому году установят 40 елок

Новогодние елки установят в каждом районе к середине декабря. Всего в городе появится 40 праздничных деревьев.

В Новосибирске началась подготовка к Новому году, и в этом году город украсят 40 праздничных елок. Как сообщили мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.Info, новогодние ели будут установлены во всех районах города.

Елки появятся на самых разных площадках, включая центральные площади, парки, торговые центры и общественные пространства. Вот список основных локаций. Мы нанесли на карту все елки Новосибирска.

Главная городская новогодняя елка, как и в прошлом году, будет установлена на площади Ленина. Монтаж главной елки в Театральном сквере начнется в конце ноября и завершится к 1 декабря.

«Завершить основные работы по украшению планируется до 20 декабря 2024 года в зависимости от погодных условий», — сообщили в мэрии.

Кроме установки елок, в Новосибирске также активно ведется работа по новогоднему оформлению муниципальных парков и других общественных пространств. Все работы по украшению планируется завершить до 20 декабря 2024 года. В центре города, на улице Ленина, с 10 ноября начались монтажные работы по установке иллюминационных украшений, которые будут радовать горожан до конца января 2025 года.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Праздник#Новый год#Елка#Украшения
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