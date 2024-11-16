К Новому году в Новосибирске установят 40 елок — карта площадок

Кроме установки елок, в Новосибирске также активно ведется работа по новогоднему оформлению муниципальных парков и других общественных пространств. Все работы по украшению планируется завершить до 20 декабря 2024 года. В центре города, на улице Ленина, с 10 ноября начались монтажные работы по установке иллюминационных украшений, которые будут радовать горожан до конца января 2025 года.