Не рискуйте и оставайтесь дома: этот запрет действует 17 ноября

Posted 16 ноября, 14:03
Published 16 ноября, 14:03
Modified 16 ноября, 14:03
Updated 16 ноября, 14:03
Церковь в этот день чтит память святых великомучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермия. Считается, что они были учениками апостола Петра, которому служили с великим усердием, обратив ко Христу множество язычников. За свою непоколебимую веру Никандр и Ермий претерпели мученическую смерть, став символом стойкости и веры в христианской традиции.
На Руси память этих святых тесно переплелась с народными верованиями и традициями, превратив 17 ноября в день, когда особенно остерегаются нечистой силы и следуют определённым правилам, чтобы защитить свой дом и семью.
В народе существовало множество примет, которые определяли, что можно и чего нельзя делать на Ерёмин день. Одной из самых известных стала поговорка: «Ерёма — сиди дома», поскольку в это время часто приходят холода и ненастная погода. В старину считалось, что в этот день за пределами дома разгуливает нечистая сила, которая пытается проникнуть в жилище и украсть домашний огонь. Поэтому дом тщательно закрывали на все замки и даже зашторивали окна.
В Ерёмин день все члены семьи занимались домашними делами. Женщины готовили еду, ткали, пряли и убирались, считая, что каждое усилие приносит благополучие на весь будущий год. Мужчины занимались ремонтом и хозяйственными делами, проверяли запасы на зиму. В качестве оберега от нечисти над дверью вешали подкову или обломок косы, а на окна мелом чертили кресты.
В этот день было много запретов, многие из которых направлены на то, чтобы не впустить в дом беду и несчастье.
Не выносить ничего из дома. Согласно поверьям, выносить из дома уголь, дрова, свечи или еду — к бедности и несчастью. Также на Ерёму нельзя давать взаймы: считается, что с деньгами или предметами уйдёт и семейное счастье.
Не приглашать в дом гостей и не пускать чужих. Древние славяне верили, что в обличии гостя может прийти нечистая сила, которая принесёт в дом неурядицы.
Не оставлять окна и двери открытыми. В Ерёмин день особенно опасались, что нечисть может войти через незапертую дверь или окно и украсть тепло и мир из дома.
Не лениться и не праздно проводить время. Считалось, что безделье в этот день грозит бедностью и трудностями на будущий год.
Не устраивать свадьбы и не заключать сделки. Плохая примета назначать на Ерёмин день свадьбу — по поверьям, такой союз будет недолговечным и принесёт немало конфликтов.
Ерёмин день также был богат на природные приметы, по которым крестьяне предсказывали погоду и урожай на следующий год:
Также существовали приметы, связанные с поведением животных. Например, если куры начинают активно чистить перья, то ожидался снегопад. А если мыши покидали свои укрытия и их становилось заметно больше около дома, то зима обещала быть особенно холодной.
В этот день девушки устраивали посиделки и занимались рукоделием. В народе верили, что каждое изделие, созданное в Ерёмин день, принесёт мастерице удачу и достаток. А чтобы привлечь суженого, незамужние девушки делали особый обряд: вышивая, они шептали имя возлюбленного, заговаривая нить на скорую свадьбу.
Также бытовал обряд, связанный с рябиной. Считалось, что ягоды рябины, положенные в карман, защитят от сглаза и нечистой силы. Поэтому многие в этот день брали с собой на улицу горсть рябиновых ягод.
Сны, приснившиеся с 16 на 17 ноября, считались вещими и указывали на возможные события и опасности. Спокойный, глубокий сон сулил благополучие и стабильность. Неспокойные, тревожные сны могли предостерегать от неудач или сложных периодов, к которым стоило готовиться заранее.
Помимо Ерёмина дня, 17 ноября отмечается Международный день студентов и Всемирный день философии. В России это также День участковых уполномоченных полиции. С этим днём связаны и значимые исторические события: в 1558 году на престол Англии взошла Елизавета I, а в 1989 году в Чехословакии началась Бархатная революция.