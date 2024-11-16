Не рискуйте и оставайтесь дома: этот запрет действует 17 ноября

В народе существовало множество примет, которые определяли, что можно и чего нельзя делать на Ерёмин день. Одной из самых известных стала поговорка: «Ерёма — сиди дома», поскольку в это время часто приходят холода и ненастная погода. В старину считалось, что в этот день за пределами дома разгуливает нечистая сила, которая пытается проникнуть в жилище и украсть домашний огонь. Поэтому дом тщательно закрывали на все замки и даже зашторивали окна.