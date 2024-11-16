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Posted 16 ноября, 14:03

Published 16 ноября, 14:03

Modified 16 ноября, 14:03

Updated 16 ноября, 14:03

Следует остаться дома

Не рискуйте и оставайтесь дома: этот запрет действует 17 ноября

16 ноября 2024, 14:03
Фото: 1MI. Следует остаться дома
17 ноября в народном календаре отмечается как Ерёмин день. Этот день, согласно народным поверьям, наполнен множеством запретов и традиций, поскольку именно в Ерёмин день нечистая сила обостряет свои деяния и «выходит на охоту».

История и суть 17 ноября

Церковь в этот день чтит память святых великомучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермия. Считается, что они были учениками апостола Петра, которому служили с великим усердием, обратив ко Христу множество язычников. За свою непоколебимую веру Никандр и Ермий претерпели мученическую смерть, став символом стойкости и веры в христианской традиции.

На Руси память этих святых тесно переплелась с народными верованиями и традициями, превратив 17 ноября в день, когда особенно остерегаются нечистой силы и следуют определённым правилам, чтобы защитить свой дом и семью.

Святы евеликомученикиСвяты евеликомученики
Святы евеликомученики. Фото: Икона

Народные традиции на Ерёмин день

В народе существовало множество примет, которые определяли, что можно и чего нельзя делать на Ерёмин день. Одной из самых известных стала поговорка: «Ерёма — сиди дома», поскольку в это время часто приходят холода и ненастная погода. В старину считалось, что в этот день за пределами дома разгуливает нечистая сила, которая пытается проникнуть в жилище и украсть домашний огонь. Поэтому дом тщательно закрывали на все замки и даже зашторивали окна.

Домашние дела и обереги

В Ерёмин день все члены семьи занимались домашними делами. Женщины готовили еду, ткали, пряли и убирались, считая, что каждое усилие приносит благополучие на весь будущий год. Мужчины занимались ремонтом и хозяйственными делами, проверяли запасы на зиму. В качестве оберега от нечисти над дверью вешали подкову или обломок косы, а на окна мелом чертили кресты.

Займитесь домашними деламиЗаймитесь домашними делами
Займитесь домашними делами. Фото: Изображение Midjourney

Что нельзя делать 17 ноября

В этот день было много запретов, многие из которых направлены на то, чтобы не впустить в дом беду и несчастье.

  1. Не выносить ничего из дома. Согласно поверьям, выносить из дома уголь, дрова, свечи или еду — к бедности и несчастью. Также на Ерёму нельзя давать взаймы: считается, что с деньгами или предметами уйдёт и семейное счастье.

  2. Не приглашать в дом гостей и не пускать чужих. Древние славяне верили, что в обличии гостя может прийти нечистая сила, которая принесёт в дом неурядицы.

  3. Не оставлять окна и двери открытыми. В Ерёмин день особенно опасались, что нечисть может войти через незапертую дверь или окно и украсть тепло и мир из дома.

  4. Не лениться и не праздно проводить время. Считалось, что безделье в этот день грозит бедностью и трудностями на будущий год.

  5. Не устраивать свадьбы и не заключать сделки. Плохая примета назначать на Ерёмин день свадьбу — по поверьям, такой союз будет недолговечным и принесёт немало конфликтов.

Оставайтесь домаОставайтесь дома
Оставайтесь дома. Фото: 1MI

Народные приметы о погоде на Ерёмин день

Ерёмин день также был богат на природные приметы, по которым крестьяне предсказывали погоду и урожай на следующий год:

  • Туман утром — к оттепели.
  • Иней на деревьях — предвестие холодов.
  • Много снега — к урожайному году.
  • Комары или мухи на улице — к тёплой зиме.
  • Розовый закат — к ветреной погоде на следующий день.

Также существовали приметы, связанные с поведением животных. Например, если куры начинают активно чистить перья, то ожидался снегопад. А если мыши покидали свои укрытия и их становилось заметно больше около дома, то зима обещала быть особенно холодной.

Выпадет много снега — год будет урожайнымВыпадет много снега — год будет урожайным
Выпадет много снега — год будет урожайным. Фото: 1MI

Обряды и ритуалы

В этот день девушки устраивали посиделки и занимались рукоделием. В народе верили, что каждое изделие, созданное в Ерёмин день, принесёт мастерице удачу и достаток. А чтобы привлечь суженого, незамужние девушки делали особый обряд: вышивая, они шептали имя возлюбленного, заговаривая нить на скорую свадьбу.

Также бытовал обряд, связанный с рябиной. Считалось, что ягоды рябины, положенные в карман, защитят от сглаза и нечистой силы. Поэтому многие в этот день брали с собой на улицу горсть рябиновых ягод.

Некоторые обряды связаны с рябинойНекоторые обряды связаны с рябиной
Некоторые обряды связаны с рябиной. Фото: 1MI

Сон в ночь на 17 ноября

Сны, приснившиеся с 16 на 17 ноября, считались вещими и указывали на возможные события и опасности. Спокойный, глубокий сон сулил благополучие и стабильность. Неспокойные, тревожные сны могли предостерегать от неудач или сложных периодов, к которым стоило готовиться заранее.

Праздники и знаменательные события 17 ноября

Помимо Ерёмина дня, 17 ноября отмечается Международный день студентов и Всемирный день философии. В России это также День участковых уполномоченных полиции. С этим днём связаны и значимые исторические события: в 1558 году на престол Англии взошла Елизавета I, а в 1989 году в Чехословакии началась Бархатная революция.

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