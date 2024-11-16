atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 21:03

Published 15 ноября, 21:03

Modified 15 ноября, 21:03

Updated 15 ноября, 21:03

В этот день нльзя планировать дальние поездки

Не совершайте поездки, если не хотите навлечь беду — что нельзя делать 16 ноября

15 ноября 2024, 21:03
Фото: 1MI. В этот день нльзя планировать дальние поездки
Русская Православная Церковь 16 ноября чтит память освящения храма святого Георгия в Лидде, а также княжны Анны Всеволодовны, которую народ почитает в этот день как Анну Холодную. В народной традиции этот день считается своеобразной границей, символизирующей начало зимних холодов.

Кто такая Анна Всеволодовна

Анна Всеволодовна, дочь киевского князя Всеволода Ярославича и сестра великого князя Владимира Мономаха, вела благочестивую жизнь, отказалась от предложений о замужестве и посвятила себя духовному служению. Ее отец построил для нее Андреевский монастырь в Киеве, где она стала первой игуменьей. Особую значимость в истории России Анна имеет как основательница первой в Восточной Европе школы для девочек.

Анна ВсеволодовнаАнна Всеволодовна
Анна Всеволодовна. Фото: Икона

Что можно делать 16 ноября

По народным верованиям, в этот день благоприятно заниматься домашними делами и рукоделием. Многие традиции касаются подготовки к зиме: люди активно обрабатывали жилища и запасались продуктами. Вот основные рекомендации на этот день:

  1. Работа по дому: День Анны Холодной считается хорошим временем для завершения домашних дел, особенно тех, что остались незаконченными. Завершение начатых проектов сулит успех в будущем.

  2. Рукоделие: Девушки и женщины традиционно начинали прясть, ткать, шить — считалось, что ткани, созданные 16 ноября, обладают магической силой и способны защищать от сглаза и порчи. Такие изделия часто использовали для оберегов и дарили младенцам.

  3. Начало новых дел: По приметам, 16 ноября — удачный день для новых начинаний, особенно в творческих и финансовых сферах. Любые начинания в этот день обещают положительные результаты.

Займитесь рукоделиемЗаймитесь рукоделием
Займитесь рукоделием. Фото: 1MI

Чего нельзя делать 16 ноября

Существовали строгие запреты, которые нарушать опасались, чтобы не привлечь беду. Некоторые из них сохраняют актуальность и сегодня:

  1. Бездеятельность и лень: Считалось, что пассивность и безделье в этот день привлекают невезение и финансовые трудности.

  2. Жалобы и негативные высказывания: Любые жалобы на судьбу могут усилить проблемы и отразиться на финансовом состоянии.

  3. Ссоры и конфликты: В народе верили, что семейные ссоры 16 ноября могут затянуться надолго и привести к серьезным разладам. Поэтому супругам и родственникам рекомендовалось воздержаться от ссор и обид.

  4. Дальние поездки: Этот день считался неблагоприятным для путешествий. Народное поверье гласило, что вдаль уходить не стоит, чтобы не привлечь нечистую силу, которая может навредить на пути.

Отложите дальние поездкиОтложите дальние поездки
Отложите дальние поездки. Фото: 1MI

Приметы и поверья на Анну Холодную

16 ноября нашими предками воспринималось как день, по которому можно было предсказать будущую погоду и урожай. В этот день природа подсказывала, чего ждать от зимы и следующего года:

  • Утренний мороз предвещал обильный снегопад, а мороз вечером — тёплую и мягкую зиму.

  • Дым из трубы поднимается столбом — к морозной погоде. Если дым стелется по земле — к оттепели.

  • Лёд на реке считался хорошим знаком: если он установился, это предсказывало обильный урожай хлеба в следующем году.

  • Мыши роют норы — скоро наступит резкое похолодание.

  • Листья на деревьях остаются на ветвях при снеге — примета, сулящая трудный и неурожайный год.

Морозы утром символизируют скорые снегопадыМорозы утром символизируют скорые снегопады
Морозы утром символизируют скорые снегопады. Фото: 1MI

Традиционные угощения и ритуалы

На Анну Холодную принято было готовить угощения из замороженных ягод — морошки, брусники и клюквы. Из них варили кисель, добавляли в выпечку или ели в свежем виде. Особой популярностью пользовалось замороженное молоко: его замораживали на улице, а затем стругали ножом и подавали с сахаром и блинами — это угощение считалось символом зимы и дарило особую радость детям.

Также существовало поверье, что именно в этот день на землю слетает нечистая сила. Поэтому многие отправлялись к знахарям, чтобы снять порчу и сглаз. Этот день считался подходящим для ритуалов очищения от негатива. Один из обрядов предписывал использовать яйцо черной курицы, катать его по телу и затем разбивать над водой, произнося специальные слова, чтобы навсегда избавить себя от негатива.

Проведите ритуал с яйцомПроведите ритуал с яйцом
Проведите ритуал с яйцом. Фото: 1MI

Особенности дня для женщин

Для женщин, особенно беременных, в день Анны Холодной существовали особые запреты. Считалось, что беременным нельзя выполнять тяжелую работу, иначе ребенок родится беспокойным и капризным. Также девушкам нельзя было хвалить друг друга и делать комплименты, чтобы не навлечь на себя неприятности. Похвала могла, согласно поверьям, «заморозить» удачу или даже отнять ту красоту, за которую хвалили.

Православный календарь на ноябрь 2024 года: на какие даты обратить внимание
Узнать подробнее
Читайте также:
Справится даже ребенок: проверьте, сможете ли вы разгадать эти задачки — тестЭта странная реклама: только советскй человек помнит, что было на этих плакатах. ТестНеожиданный места съемок советских фильмов: проверьте, узнаете ли вы все. Тест
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Религия#Традиции#Удача#Народные приметы#Суеверия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика