Не совершайте поездки, если не хотите навлечь беду — что нельзя делать 16 ноября

Также существовало поверье, что именно в этот день на землю слетает нечистая сила. Поэтому многие отправлялись к знахарям, чтобы снять порчу и сглаз. Этот день считался подходящим для ритуалов очищения от негатива. Один из обрядов предписывал использовать яйцо черной курицы, катать его по телу и затем разбивать над водой, произнося специальные слова, чтобы навсегда избавить себя от негатива.