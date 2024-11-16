Не совершайте поездки, если не хотите навлечь беду — что нельзя делать 16 ноября

Posted 15 ноября, 21:03
Published 15 ноября, 21:03
Modified 15 ноября, 21:03
Updated 15 ноября, 21:03
Анна Всеволодовна, дочь киевского князя Всеволода Ярославича и сестра великого князя Владимира Мономаха, вела благочестивую жизнь, отказалась от предложений о замужестве и посвятила себя духовному служению. Ее отец построил для нее Андреевский монастырь в Киеве, где она стала первой игуменьей. Особую значимость в истории России Анна имеет как основательница первой в Восточной Европе школы для девочек.
По народным верованиям, в этот день благоприятно заниматься домашними делами и рукоделием. Многие традиции касаются подготовки к зиме: люди активно обрабатывали жилища и запасались продуктами. Вот основные рекомендации на этот день:
Работа по дому: День Анны Холодной считается хорошим временем для завершения домашних дел, особенно тех, что остались незаконченными. Завершение начатых проектов сулит успех в будущем.
Рукоделие: Девушки и женщины традиционно начинали прясть, ткать, шить — считалось, что ткани, созданные 16 ноября, обладают магической силой и способны защищать от сглаза и порчи. Такие изделия часто использовали для оберегов и дарили младенцам.
Начало новых дел: По приметам, 16 ноября — удачный день для новых начинаний, особенно в творческих и финансовых сферах. Любые начинания в этот день обещают положительные результаты.
Существовали строгие запреты, которые нарушать опасались, чтобы не привлечь беду. Некоторые из них сохраняют актуальность и сегодня:
Бездеятельность и лень: Считалось, что пассивность и безделье в этот день привлекают невезение и финансовые трудности.
Жалобы и негативные высказывания: Любые жалобы на судьбу могут усилить проблемы и отразиться на финансовом состоянии.
Ссоры и конфликты: В народе верили, что семейные ссоры 16 ноября могут затянуться надолго и привести к серьезным разладам. Поэтому супругам и родственникам рекомендовалось воздержаться от ссор и обид.
Дальние поездки: Этот день считался неблагоприятным для путешествий. Народное поверье гласило, что вдаль уходить не стоит, чтобы не привлечь нечистую силу, которая может навредить на пути.
16 ноября нашими предками воспринималось как день, по которому можно было предсказать будущую погоду и урожай. В этот день природа подсказывала, чего ждать от зимы и следующего года:
Утренний мороз предвещал обильный снегопад, а мороз вечером — тёплую и мягкую зиму.
Дым из трубы поднимается столбом — к морозной погоде. Если дым стелется по земле — к оттепели.
Лёд на реке считался хорошим знаком: если он установился, это предсказывало обильный урожай хлеба в следующем году.
Мыши роют норы — скоро наступит резкое похолодание.
Листья на деревьях остаются на ветвях при снеге — примета, сулящая трудный и неурожайный год.
На Анну Холодную принято было готовить угощения из замороженных ягод — морошки, брусники и клюквы. Из них варили кисель, добавляли в выпечку или ели в свежем виде. Особой популярностью пользовалось замороженное молоко: его замораживали на улице, а затем стругали ножом и подавали с сахаром и блинами — это угощение считалось символом зимы и дарило особую радость детям.
Также существовало поверье, что именно в этот день на землю слетает нечистая сила. Поэтому многие отправлялись к знахарям, чтобы снять порчу и сглаз. Этот день считался подходящим для ритуалов очищения от негатива. Один из обрядов предписывал использовать яйцо черной курицы, катать его по телу и затем разбивать над водой, произнося специальные слова, чтобы навсегда избавить себя от негатива.
Для женщин, особенно беременных, в день Анны Холодной существовали особые запреты. Считалось, что беременным нельзя выполнять тяжелую работу, иначе ребенок родится беспокойным и капризным. Также девушкам нельзя было хвалить друг друга и делать комплименты, чтобы не навлечь на себя неприятности. Похвала могла, согласно поверьям, «заморозить» удачу или даже отнять ту красоту, за которую хвалили.