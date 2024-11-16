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Posted 16 ноября, 10:01

Published 16 ноября, 10:01

Modified 16 ноября, 10:04

Updated 16 ноября, 10:04

Тараканов нашли в новосибирском общежитии

Жуткие условия и тараканы: студентов в Новосибирске испугали условия в общежитии

16 ноября 2024, 10:01
Фото: 1MI. Тараканов нашли в новосибирском общежитии

Новосибирские студенты возмутились из-за тараканов в общежитии

Родственница студентки Новосибирского колледжа питания и сервиса разместила в сети видео из внутренних помещений общежития учебного заведения. Девушка ей пожаловалась на тараканов и отсутствие нормальных условий.

Студенты в Новосибирске вынуждены делить жилые площади с тараканами. Такие условия возмутили студентов. Об этом рассказала родственница девушки, которая обучается в Новосибирском колледже питания и сервиса.

«Подскажите, пожалуйста, куда жаловаться? Это не нормально, когда так мою сестру переселили, там тараканы кругом, душевая — так это вообще… Холодильника в секции нет, шкафа в комнате нет, вещи некуда положить или повесить!», — написала встревоженная женщина в социальных сетях.

В комментариях местные жители по-разному оценили жалобу:

«Автор, наверно, очень юная девушка, только сталкивается с реалиями взрослой жизни Да, это нормально для общежитий. И у вас там не все так плохо. Бывает хуже. Не место красит человека, а человек место», — считает пользователь с ником «Неприпевочка Наташа».
«Нормальная общага. Унитаз даже со стульчаком и крышкой. Ведро мусорное со сменным одноразовым пакетом, вообще чудо В душе смеситель целый. Раковины нормальные, чисто. На кухне мойки из нержавейки, новые чистые плиты — фантастика! Радиатор новый, алюминиевый. Молодежь, жизни не видели, это не общага, это люкс!», — написал Игорь Дягилев.
«Холодильник? Девушка ничего не перепутала? Может еще телевизор на 75 дюймов и бар с напитками?», — удивился Сергей Мироненко.
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