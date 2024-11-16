Оскандалившийся в Новосибирске галерист-иноагент признан террористом и экстремистом

Posted 16 ноября, 05:10
Published 16 ноября, 05:10
Modified 16 ноября, 05:12
Updated 16 ноября, 05:12
Признанный ранее иноагентом в РФ галерист Марат Гельман* внесен в список лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской и террористической деятельности. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале Росфинмониторинга.
Гельман* оскандалился в Новосибирске. Он пытался провести в областном центре выставку современного искусства. Организатором сомнительного мероприятия была Анна Терешкова, которая сейчас назначена руководителем филармонии.
Два года назад беглый галерист-иноагент объявлен в розыск.
*Внесен в реестр иноагентов РФ, признан террористом и экстремистом