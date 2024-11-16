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Posted 16 ноября, 05:10

Published 16 ноября, 05:10

Modified 16 ноября, 05:12

Updated 16 ноября, 05:12

Галериста внесли в список террористов

Оскандалившийся в Новосибирске галерист-иноагент признан террористом и экстремистом

16 ноября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney. Галериста внесли в список террористов
Галерист Марат Гельман *, который пытался провести в Новосибирске скандальную выставку, внесен в список террористов и экстремистов.

Признанный ранее иноагентом в РФ галерист Марат Гельман* внесен в список лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской и террористической деятельности. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале Росфинмониторинга.

Гельман* оскандалился в Новосибирске. Он пытался провести в областном центре выставку современного искусства. Организатором сомнительного мероприятия была Анна Терешкова, которая сейчас назначена руководителем филармонии.

Два года назад беглый галерист-иноагент объявлен в розыск.

 

*Внесен в реестр иноагентов РФ, признан террористом и экстремистом

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