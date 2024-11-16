Самые полезные макароны изобрели в Новосибирске — что в них особенного

Posted 16 ноября, 10:52
Published 16 ноября, 10:52
Modified 16 ноября, 10:54
Updated 16 ноября, 10:54
По словам специалистов, новый продукт содержит особые гуминовые кислоты в своем составе. Это кислоты, насыщенные большим количеством необходимых для человеческого организма минералов и микроэлементов. Благодаря сложному составу, такие макароны закрывают потребность организма в необходимых веществах гораздо эффективнее обычных.
Насыщение макаронных изделий кислотами происходит на этапе замешивания теста: в подготовленную массу вливают водный раствор гуминовой, либо фульвовой, либо гиматомелановой кислоты. В патенте отмечается, что такая комбинация кислот — мощная комбинация для оздоровления организма, сообщили ученые.
Изначально ученые ставили своей целью найти такой ингредиент, который бы сделал цвет макарон более привлекательным, но при этом не снизил их пищевую ценность и не изменил вкуса, с чем не справляются современные компоненты. Отмечается, что новый способ справляется с поставленной задачей.
Примечательно, что данные кислоты были выведены из… кузбасского угля. Энердит — уголь, который представляет собой переходную форму между древесным и каменным. Именно из него химическим путем был выведены полезные кислоты. Удивительным фактом поделился доцент НГАУ Олег Сороколетов.
Как считает Сороколетов, гумусовые кислоты имеют большие перспективы в развитии промышленности. В дальнейшем возможно их использование в качестве более натурального консерванта для колбасы.
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