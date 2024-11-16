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Posted 16 ноября, 10:52

Published 16 ноября, 10:52

Modified 16 ноября, 10:54

Updated 16 ноября, 10:54

Ученые Новосибирского университета запатентовали новый вид макарон

Самые полезные макароны изобрели в Новосибирске — что в них особенного

16 ноября 2024, 10:52
Фото: atas.info.

Ученые Новосибирского университета запатентовали новый вид макарон

Исследователи НГАУ запатентовали новые макароны с большим количеством полезных кислот в составе.

По словам специалистов, новый продукт содержит особые гуминовые кислоты в своем составе. Это кислоты, насыщенные большим количеством необходимых для человеческого организма минералов и микроэлементов. Благодаря сложному составу, такие макароны закрывают потребность организма в необходимых веществах гораздо эффективнее обычных.

Насыщение макаронных изделий кислотами происходит на этапе замешивания теста: в подготовленную массу вливают водный раствор гуминовой, либо фульвовой, либо гиматомелановой кислоты. В патенте отмечается, что такая комбинация кислот — мощная комбинация для оздоровления организма, сообщили ученые.

Изначально ученые ставили своей целью найти такой ингредиент, который бы сделал цвет макарон более привлекательным, но при этом не снизил их пищевую ценность и не изменил вкуса, с чем не справляются современные компоненты. Отмечается, что новый способ справляется с поставленной задачей.

Примечательно, что данные кислоты были выведены из… кузбасского угля. Энердит — уголь, который представляет собой переходную форму между древесным и каменным. Именно из него химическим путем был выведены полезные кислоты. Удивительным фактом поделился доцент НГАУ Олег Сороколетов.

Как считает Сороколетов, гумусовые кислоты имеют большие перспективы в развитии промышленности. В дальнейшем возможно их использование в качестве более натурального консерванта для колбасы.

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