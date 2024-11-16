Самые полезные макароны изобрели в Новосибирске — что в них особенного

Изначально ученые ставили своей целью найти такой ингредиент, который бы сделал цвет макарон более привлекательным, но при этом не снизил их пищевую ценность и не изменил вкуса, с чем не справляются современные компоненты. Отмечается, что новый способ справляется с поставленной задачей.