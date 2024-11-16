Стало известно, как Светлана Светличная провела последние дни жизни

Posted 16 ноября, 12:58
Published 16 ноября, 12:58
Modified 16 ноября, 13:00
Updated 16 ноября, 13:00
Светлану Светличную во время нахождения в больнице регулярно навещали внучка и сын.
В свои последние дни актриса окончательно перестала вставать с постели, начались нарушения с речью и мышлением. Отмечается, что она с трудом реагировала на слова врачей и медперсонала.
Напомним, Светличная уже долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Утром 16 ноября в больнице сердце знаменитости остановилось.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года на территории нынешней Армении. В кино дебютировала еще будучи студенткой в 1959 году. Широкую известность и статус секс-символа СССР актриса приобрела после роли красавицы-блондинки Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука».
Жизни и карьере советской знаменитости посвящены отечественные документальные фильмы: «Не виноватая я» (2009), «Светить всегда» (2010) и «В огнедышащей лаве любви» (2010).
Ранее сообщалось о предварительной причине смерти актрисы.