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Posted 16 ноября, 12:58

Published 16 ноября, 12:58

Modified 16 ноября, 13:00

Updated 16 ноября, 13:00

Актриса Светлана Светличная скончалась сегодня

Стало известно, как Светлана Светличная провела последние дни жизни

16 ноября 2024, 12:58
Фото: atas.info. Актриса Светлана Светличная скончалась сегодня
Последние дни знаменитой актрисы прошли крайне тяжело — медики не скрывали ухудшающееся состояние Светличной.

Светлану Светличную во время нахождения в больнице регулярно навещали внучка и сын.

В свои последние дни актриса окончательно перестала вставать с постели, начались нарушения с речью и мышлением. Отмечается, что она с трудом реагировала на слова врачей и медперсонала.

Напомним, Светличная уже долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Утром 16 ноября в больнице сердце знаменитости остановилось.

Светличная в роли Анны СергеевныСветличная в роли Анны Сергеевны
Светличная в роли Анны Сергеевны. Фото: К/Ф «Бриллиантовая рука»

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года на территории нынешней Армении. В кино дебютировала еще будучи студенткой в 1959 году. Широкую известность и статус секс-символа СССР актриса приобрела после роли красавицы-блондинки Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука».

Жизни и карьере советской знаменитости посвящены отечественные документальные фильмы: «Не виноватая я» (2009), «Светить всегда» (2010) и «В огнедышащей лаве любви» (2010).

Умерла Светлана Светличная — что стало причиной
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