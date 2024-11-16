Турецкий ловелас обманул жительницу Новосибирска почти на 3 млн

Жительница Новосибирска познакомилась через бот-знакомств с мужчиной из Турции. Новый знакомый увлек ее разговорами о культуре и традициях своей страны. После долгой и обходительной переписки, молодой человек вдруг объявил что его мать тяжело больна. Пожилая женщина нуждается в срочном дорогостоящем лечении, а с финансами у него сейчас сложно. Мужчина попросил у девушки занять денег в долг.