Турецкий ловелас обманул жительницу Новосибирска почти на 3 млн

Posted 16 ноября, 08:32
Published 16 ноября, 08:32
Modified 16 ноября, 08:34
Updated 16 ноября, 08:34
Жительница Новосибирска познакомилась через бот-знакомств с мужчиной из Турции. Новый знакомый увлек ее разговорами о культуре и традициях своей страны. После долгой и обходительной переписки, молодой человек вдруг объявил что его мать тяжело больна. Пожилая женщина нуждается в срочном дорогостоящем лечении, а с финансами у него сейчас сложно. Мужчина попросил у девушки занять денег в долг.
Девушка перевела приятному собеседнику 2,5 миллиона рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. Теперь в деле о мошенничестве разбираются сотрудники полиции.
Напомним, переводить деньги неизвестным крайне опасно, а вернуть свои средства крайне сложно, так как банки не всегда блокируют подозрительные переводы.
Ранее в Atas.info рассказывали о новых схемах аферистов и о том, как уберечься от них.