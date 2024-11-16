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Posted 16 ноября, 08:32

Published 16 ноября, 08:32

Modified 16 ноября, 08:34

Updated 16 ноября, 08:34

Жительница Новосибирска стала жертвой афериста с сайта знакомств

Турецкий ловелас обманул жительницу Новосибирска почти на 3 млн

16 ноября 2024, 08:32
Фото: atas.info. Жительница Новосибирска стала жертвой афериста с сайта знакомств
Девушка познакомилась в интернете с красивым мужчиной с финансовыми трудностями и решила помочь ему. Теперь она пытается вернуть свои деньги через полицию.

Жительница Новосибирска познакомилась через бот-знакомств с мужчиной из Турции. Новый знакомый увлек ее разговорами о культуре и традициях своей страны. После долгой и обходительной переписки, молодой человек вдруг объявил что его мать тяжело больна. Пожилая женщина нуждается в срочном дорогостоящем лечении, а с финансами у него сейчас сложно. Мужчина попросил у девушки занять денег в долг.

Девушка перевела приятному собеседнику 2,5 миллиона рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. Теперь в деле о мошенничестве разбираются сотрудники полиции.

Напомним, переводить деньги неизвестным крайне опасно, а вернуть свои средства крайне сложно, так как банки не всегда блокируют подозрительные переводы.

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