Умерла Светлана Светличная — что стало причиной

Posted 16 ноября, 09:24
Published 16 ноября, 09:24
Modified 16 ноября, 09:27
Updated 16 ноября, 09:27
На 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная. по предварительной информации, причиной ухода стали осложнения, развившиеся на фоне тяжелой болезни. В конце лета женщине был присвоен паллиативный статус, но она отказывалась от медикаментозной помощи.
За несколько недель до ухода из жизни состоянии Светланы Светличной ухудшалось, начались проблемы с речью и мышлением.
О месте и времени церемонии прощания пока не сообщается.