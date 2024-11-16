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Posted 16 ноября, 09:24

Published 16 ноября, 09:24

Modified 16 ноября, 09:27

Updated 16 ноября, 09:27

Умерла Светлана Светличная

Умерла Светлана Светличная — что стало причиной

16 ноября 2024, 09:24
Фото: 1MI. Умерла Светлана Светличная
Народная артистка скончалась в Москве, об этом сообщили близкие звезды

На 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная. по предварительной информации, причиной ухода стали осложнения, развившиеся на фоне тяжелой болезни. В конце лета женщине был присвоен паллиативный статус, но она отказывалась от медикаментозной помощи.

За несколько недель до ухода из жизни состоянии Светланы Светличной ухудшалось, начались проблемы с речью и мышлением.

О месте и времени церемонии прощания пока не сообщается.

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