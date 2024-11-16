Умерла Светлана Светличная — что стало причиной

На 85-м году жизни скончалась актриса Светлана Светличная. по предварительной информации, причиной ухода стали осложнения, развившиеся на фоне тяжелой болезни. В конце лета женщине был присвоен паллиативный статус, но она отказывалась от медикаментозной помощи.



За несколько недель до ухода из жизни состоянии Светланы Светличной ухудшалось, начались проблемы с речью и мышлением.