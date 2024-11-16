В Новосибирске обвиняемому в мошенничестве депутату избрали меру пресечения

Новосибирский депутат оказался под следствием из-за покушения на мошенничество. Андрей Дарвин, заранее зная о невозможности осуществления обещаний, обнадежил своего товарища. Чиновник сказал, что сможет повлиять на ход расследования уголовного дела. За свои услуги народный избранник из г. Обь попросил отблагодарить его деньгами.