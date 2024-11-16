В Новосибирске обвиняемому в мошенничестве депутату избрали меру пресечения

Posted 16 ноября, 06:38
Published 16 ноября, 06:38
Modified 16 ноября, 06:40
Updated 16 ноября, 06:40
Новосибирский депутат оказался под следствием из-за покушения на мошенничество. Андрей Дарвин, заранее зная о невозможности осуществления обещаний, обнадежил своего товарища. Чиновник сказал, что сможет повлиять на ход расследования уголовного дела. За свои услуги народный избранник из г. Обь попросил отблагодарить его деньгами.
При передаче через депутату 3 млн рублей его задержали. 16 ноября суд решил заключить Дарвина под стражу на два месяца — до 15 января следующего года.
Если суд установит вину чиновника, то ему грозит наказание в виде штрафа или же реального срока в стенах исправительного учреждения.