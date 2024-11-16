В Новосибирске троллейбус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком

Posted 16 ноября, 03:21
Published 16 ноября, 03:21
Modified 16 ноября, 03:24
Updated 16 ноября, 03:24
На пересечении улиц Красина, Фрунзе и Коршуникова в Новосибирске столкнулся большегруз и пассажирский троллейбус. Известно, что общественный транспорт двигался по маршруту №36. На момент ДТП внутри салона находились пассажиры, удар был не очень сильным, поэтому, как предположил очевидец, вряд ли кто-то травмировался.
Виновных в ДТП лиц установят сотрудники полиции. Отметим, что накануне в Новосибирск сковали вечерние пробки. Затруднение движения фиксировалось почти во всех районах города.
Отметим, что ранее на заснеженной трассе произошла авария с автозаком. Внутри спецавтомобиля находились люди, но никто не пострадал.