В Новосибирске троллейбус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком

На пересечении улиц Красина, Фрунзе и Коршуникова в Новосибирске столкнулся большегруз и пассажирский троллейбус. Известно, что общественный транспорт двигался по маршруту №36. На момент ДТП внутри салона находились пассажиры, удар был не очень сильным, поэтому, как предположил очевидец, вряд ли кто-то травмировался.