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Posted 16 ноября, 03:21

Published 16 ноября, 03:21

Modified 16 ноября, 03:24

Updated 16 ноября, 03:24

В Новосибирске троллейбус попал в аврию

В Новосибирске троллейбус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком

16 ноября 2024, 03:21
Фото: 1MI. В Новосибирске троллейбус попал в аврию
В пятницу днем на территории областного центра зафиксировано ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщают очевидцы.

На пересечении улиц Красина, Фрунзе и Коршуникова в Новосибирске столкнулся большегруз и пассажирский троллейбус. Известно, что общественный транспорт двигался по маршруту №36. На момент ДТП внутри салона находились пассажиры, удар был не очень сильным, поэтому, как предположил очевидец, вряд ли кто-то травмировался.

Фото: ACT-54

Виновных в ДТП лиц установят сотрудники полиции. Отметим, что накануне в Новосибирск сковали вечерние пробки. Затруднение движения фиксировалось почти во всех районах города.

Отметим, что ранее на заснеженной трассе произошла авария с автозаком. Внутри спецавтомобиля находились люди, но никто не пострадал.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Новосибирск#ДТП
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