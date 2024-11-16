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Posted 16 ноября, 08:00

Published 16 ноября, 08:00

Modified 16 ноября, 08:21

Updated 16 ноября, 08:21

Цены в Новосибирске выросли почти на 7% в 2024

В Новосибирске зафиксирован рост цен — за что придется платить больше

16 ноября 2024, 08:00
Фото: atas.info. Цены в Новосибирске выросли почти на 7% в 2024

За год цены в Новосибирске выросли почти на 7%

В 2024 году общий рост цен составил около 6,7%. Самыми дорогими в продуктовой корзине стали цитрусовые, икра и сливочное масло, подсчитали в Новосибирскстате.

По данным Новосибирскстата, в общем цены за текущий год поднялись на 6,7%: рассказываем, на какие позиции сильнее всего изменились ценники.

Перед Новым годом магазины традиционно подняли цены на апельсины (+21,8%), лимоны (+10,5%), икру лососевых (+10,4) и сливочное масло (+7%). Однако удорожание коснулось не только продовольственных товаров.

Икра подорожала до 11 тысяч рублей перед Новым годом
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Изменились также цены на медицинские средства. Сильнее всего подорожали метилурацин (+6,2%), бисакодил (+5,4%) и перекись водорода (+4%). Вместе с тем некоторые позиции стали дешевле: умифеновир (-12,5%), перевязочные бинты (-5%), нафазолин (-3,8%).

Что касается ситуации с топливом, больше всего подорожал бензин АИ-98 (+1,2%), следом за ним АИ-95 (+0,6%), АИ-92 (+0,5%), дизтопливо (+0,7). Отмечается, что газовое моторное топливо стало дешевле почти на 3%.

Ранее разбирались, почему выросли цены на сливочное масло и чего ждать новосибирцам теперь.

Новосибирцы ощутили резкий рост цен на масло
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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Магазины#Сибирь#Финансы
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