В Новосибирске зафиксирован рост цен — за что придется платить больше

Что касается ситуации с топливом, больше всего подорожал бензин АИ-98 (+1,2%), следом за ним АИ-95 (+0,6%), АИ-92 (+0,5%), дизтопливо (+0,7). Отмечается, что газовое моторное топливо стало дешевле почти на 3%.