В Новосибирске зафиксирован рост цен — за что придется платить больше

Posted 16 ноября, 08:00
Published 16 ноября, 08:00
Modified 16 ноября, 08:21
Updated 16 ноября, 08:21
По данным Новосибирскстата, в общем цены за текущий год поднялись на 6,7%: рассказываем, на какие позиции сильнее всего изменились ценники.
Перед Новым годом магазины традиционно подняли цены на апельсины (+21,8%), лимоны (+10,5%), икру лососевых (+10,4) и сливочное масло (+7%). Однако удорожание коснулось не только продовольственных товаров.
Изменились также цены на медицинские средства. Сильнее всего подорожали метилурацин (+6,2%), бисакодил (+5,4%) и перекись водорода (+4%). Вместе с тем некоторые позиции стали дешевле: умифеновир (-12,5%), перевязочные бинты (-5%), нафазолин (-3,8%).
Что касается ситуации с топливом, больше всего подорожал бензин АИ-98 (+1,2%), следом за ним АИ-95 (+0,6%), АИ-92 (+0,5%), дизтопливо (+0,7). Отмечается, что газовое моторное топливо стало дешевле почти на 3%.
Ранее разбирались, почему выросли цены на сливочное масло и чего ждать новосибирцам теперь.