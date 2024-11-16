Золотой дед: в Новосибирске резко вырос спрос на новогодних аниматоров

В этом году новосибирцы на 36% чаще стали заказывать новогодние представления. Исполнители предлагают разнообразные форматы шоу для любого возраста: новогодние сказки и мюзиклы для детей, вокальные номера и флешмобы для взрослых. В среднем цены за представление начинаются от 30 тысяч за полчаса. Популярнее также стали светошоу и представления с мыльными пузырями. На такие программы цены начинаются от 5 тысяч за получасовое представление.