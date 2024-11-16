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Posted 16 ноября, 10:06

Published 16 ноября, 10:06

Modified 16 ноября, 10:08

Updated 16 ноября, 10:08

В Новосибирске отметили повышенный спрос на услуги аниматоров

Золотой дед: в Новосибирске резко вырос спрос на новогодних аниматоров

16 ноября 2024, 10:06
Фото: atas.info. В Новосибирске отметили повышенный спрос на услуги аниматоров

В Новосибирске резко повысился спрос на новогодних аниматоров

Уже сейчас аналитики Авито отметили повышение спроса на услуги аниматоров в ролях Деда Мороза и Снегурочки. Сообщается, что спрос превысил прошлогодний почти на 90%.

Новосибирцы начинают бронировать новогодние поздравления уже сейчас, потому что по мере приближения праздников выгодных предложений и времени у актеров становится все меньше. Аналитики отмечают, что спрос повысился не только на развлечения для детей — главных зимних персонажей хотят увидеть на всех корпоративах.

В этом году новосибирцы на 36% чаще стали заказывать новогодние представления. Исполнители предлагают разнообразные форматы шоу для любого возраста: новогодние сказки и мюзиклы для детей, вокальные номера и флешмобы для взрослых. В среднем цены за представление начинаются от 30 тысяч за полчаса. Популярнее также стали светошоу и представления с мыльными пузырями. На такие программы цены начинаются от 5 тысяч за получасовое представление.

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Аналогично повысился спрос на услуги по новогоднему оформлению интерьера, организации тематических фотозон, декору столов и входных групп.

Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется новогоднее поздравление от дедушки мороза.

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