Золотой дед: в Новосибирске резко вырос спрос на новогодних аниматоров

Posted 16 ноября, 10:06
Published 16 ноября, 10:06
Modified 16 ноября, 10:08
Updated 16 ноября, 10:08
Новосибирцы начинают бронировать новогодние поздравления уже сейчас, потому что по мере приближения праздников выгодных предложений и времени у актеров становится все меньше. Аналитики отмечают, что спрос повысился не только на развлечения для детей — главных зимних персонажей хотят увидеть на всех корпоративах.
В этом году новосибирцы на 36% чаще стали заказывать новогодние представления. Исполнители предлагают разнообразные форматы шоу для любого возраста: новогодние сказки и мюзиклы для детей, вокальные номера и флешмобы для взрослых. В среднем цены за представление начинаются от 30 тысяч за полчаса. Популярнее также стали светошоу и представления с мыльными пузырями. На такие программы цены начинаются от 5 тысяч за получасовое представление.
Аналогично повысился спрос на услуги по новогоднему оформлению интерьера, организации тематических фотозон, декору столов и входных групп.
Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется новогоднее поздравление от дедушки мороза.