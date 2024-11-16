Звездные новосибирцы в «Танцах»: что нас ждет в новом выпуске

Posted 16 ноября, 07:46
Published 16 ноября, 07:46
Modified 16 ноября, 07:48
Updated 16 ноября, 07:48
В новом выпуске участие примут сразу четверо новосибирских танцоров: Митя Фомин, Дава, Вера Бодарева и Софа. Даву с Софой и Митю с его партнершей под свое руководство взяла Ляйсан Утяшева. Вера и ее партнер оказались под наставничеством Татьяны Денисовой.
Членами жюри на этот раз станут комик Артем Калайджян и хореограф Алла Духова. Алла пообещала быть лояльнее к участникам шоу, которые по ее словам не являются профессиональными танцорами.
Напомним, пара Давы и Софы в прошлом выпуске набрала наибольшее количество баллов, однако стать первыми им не удалось из-за преимущества других участников. На этот раз, звездные сибиряки подогрели интерес фанатов, пообещав номер об истории некого «нашумевшего фильма». Дава отметил, что новый вызов станет скорее актерским, чем танцевальным.
Что подготовили участники и как их оценит жюри, зрители узнают завтра 17 ноября в 21.30 на ТНТ (16+).
Вчера на ТНТ в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш» появился колдун из Новосибирска.