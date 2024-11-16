atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 07:46

Published 16 ноября, 07:46

Modified 16 ноября, 07:48

Updated 16 ноября, 07:48

Сибиряки поборются за звание лучших и денежное вознаграждение

Звездные новосибирцы в «Танцах»: что нас ждет в новом выпуске

16 ноября 2024, 07:46
Фото: atas.info. Сибиряки поборются за звание лучших и денежное вознаграждение

Новосибирские артисты выступят в шоу «Звездные танцы»

17 ноября в новом выпуске шоу «Звездные танцы» на ТНТ (16+) участники из Новосибирска поборются за приз в 10 миллионов рублей.

В новом выпуске участие примут сразу четверо новосибирских танцоров: Митя Фомин, Дава, Вера Бодарева и Софа. Даву с Софой и Митю с его партнершей под свое руководство взяла Ляйсан Утяшева. Вера и ее партнер оказались под наставничеством Татьяны Денисовой.

Членами жюри на этот раз станут комик Артем Калайджян и хореограф Алла Духова. Алла пообещала быть лояльнее к участникам шоу, которые по ее словам не являются профессиональными танцорами.

Фото: ТНТ

Напомним, пара Давы и Софы в прошлом выпуске набрала наибольшее количество баллов, однако стать первыми им не удалось из-за преимущества других участников. На этот раз, звездные сибиряки подогрели интерес фанатов, пообещав номер об истории некого «нашумевшего фильма». Дава отметил, что новый вызов станет скорее актерским, чем танцевальным.

Что подготовили участники и как их оценит жюри, зрители узнают завтра 17 ноября в 21.30 на ТНТ (16+).

Вчера на ТНТ в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш» появился колдун из Новосибирска.

Колдун Тимофей Руденко из Новосибирска вновь поборется за звание сильнейшего
Узнать подробнее
Читайте также:
У Кологривого выявлено психическое расстройство — правда или вымыселИзвестная блогер-должница Блиновская признана банкротомЭкс-жена Прилучного пообещала навести порчу
#София Самарина#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Телевидение#Звезды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика