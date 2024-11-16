Звездные новосибирцы в «Танцах»: что нас ждет в новом выпуске

Напомним, пара Давы и Софы в прошлом выпуске набрала наибольшее количество баллов, однако стать первыми им не удалось из-за преимущества других участников. На этот раз, звездные сибиряки подогрели интерес фанатов, пообещав номер об истории некого «нашумевшего фильма». Дава отметил, что новый вызов станет скорее актерским, чем танцевальным.