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Posted 17 ноября, 07:30

Published 17 ноября, 07:30

Modified 17 ноября, 08:32

Updated 17 ноября, 08:32

Женщина умерла

Бастрыкин заинтересовался смертью женщины после платной операции в Новосибирске

17 ноября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney. Женщина умерла
В Новосибирске умерла женщина после операции: до сих пор виновные не найдены, сообщает СКР.

Случилось все в 2021 году. Семейная пара мечтала о детях, но у них ничего не получалось. Женщина решилась на операцию в частной клинике. В один момент ей стало плохо и ее на скорой доставили в больницу. На следующий день она умерла, не выходя из комы.

Виновные до сих пор не установлены. Вдовец готов бороться и дальше. Возбуждено дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования.

Ночью 17 ноября четыре ребенка сгорели при пожаре вместе с матерью. Произошло это в Купинском районе. Еще двое детей спаслись, а отец в больнице.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Больница#Операция#Скорая помощь#СКР#Расследование#Александр Бастрыкин
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