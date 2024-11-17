Бастрыкин заинтересовался смертью женщины после платной операции в Новосибирске

Posted 17 ноября, 07:30
Published 17 ноября, 07:30
Modified 17 ноября, 08:32
Updated 17 ноября, 08:32
Случилось все в 2021 году. Семейная пара мечтала о детях, но у них ничего не получалось. Женщина решилась на операцию в частной клинике. В один момент ей стало плохо и ее на скорой доставили в больницу. На следующий день она умерла, не выходя из комы.
Виновные до сих пор не установлены. Вдовец готов бороться и дальше. Возбуждено дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования.
Ночью 17 ноября четыре ребенка сгорели при пожаре вместе с матерью. Произошло это в Купинском районе. Еще двое детей спаслись, а отец в больнице.