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Posted 17 ноября, 03:36

Published 17 ноября, 03:36

Modified 17 ноября, 03:38

Updated 17 ноября, 03:38

Люди погибли

Четверо детей и мать погибли при пожаре в Новосибирской области

17 ноября 2024, 03:36
Фото: СКР по Новосибирской области. Люди погибли
В Новосибирской области случилась трагедия с погибшими детьми, сообщили в МЧС.

Все произошло 17 ноября в селе Новоселье, что в Купинском районе. Там загорелся частный дом. В нем проживала многодетная семья.

Отцу удалось выбраться с двумя сыновьями, которым 13 и 14 лет. А вот матери с детьми спастись не удалось. Женщина погибла вместе с четырьмя несовершеннолетними. Погибшим было от 6 до 12 лет. Глава семейства сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии.

Пожар удалось потушить. Площадь горения составила 80 квадратов. На месте трудится психолог МЧС. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины происшествия выяснят специалисты. Недавно в огне сгорел 4-летний ребенок.

Стали известны подробности пожара на улице Мира в Новосибирске
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