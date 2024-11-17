Четверо детей и мать погибли при пожаре в Новосибирской области

Posted 17 ноября, 03:36
Published 17 ноября, 03:36
Modified 17 ноября, 03:38
Updated 17 ноября, 03:38
Все произошло 17 ноября в селе Новоселье, что в Купинском районе. Там загорелся частный дом. В нем проживала многодетная семья.
Отцу удалось выбраться с двумя сыновьями, которым 13 и 14 лет. А вот матери с детьми спастись не удалось. Женщина погибла вместе с четырьмя несовершеннолетними. Погибшим было от 6 до 12 лет. Глава семейства сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии.
Пожар удалось потушить. Площадь горения составила 80 квадратов. На месте трудится психолог МЧС. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины происшествия выяснят специалисты. Недавно в огне сгорел 4-летний ребенок.