Четверо детей и мать погибли при пожаре в Новосибирской области

Отцу удалось выбраться с двумя сыновьями, которым 13 и 14 лет. А вот матери с детьми спастись не удалось. Женщина погибла вместе с четырьмя несовершеннолетними. Погибшим было от 6 до 12 лет. Глава семейства сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии.