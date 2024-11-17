Ефимов: С начала года в Москве заключено 6 договоров о КРТ с правообладателями

«На участках запланировано строительство около 1,1 миллиона квадратных метров жилья и столько же промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Среди них — спорткомплекс, а также образовательный комплекс на 2,2 тысячи мест для учеников и воспитанников. Социальные объекты станут частью новых микрорайонов и будут построены вблизи жилых домов», — добавил к сказанному министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.