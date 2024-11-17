Ефимов: С начала года в Москве заключено 6 договоров о КРТ с правообладателями

Posted 17 ноября, 16:23
Published 17 ноября, 16:23
Modified 17 ноября, 16:24
Updated 17 ноября, 16:24
Правообладатели земельных участков и зданий в данный момент готовят проекты планировки территорий.
«На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок — части бывших промзон „Магистральные улицы“, „Южный порт“, „Грайвороново“, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», — приводит слова Ефимова сайт Мос.ру.
Проекты затронут пять административных округов столицы: САО, СЗАО, ЮВАО, ЮАО и Троицкий. Ожидается, что работа по реализации проектов займет от 4 до 17 лет.
«На участках запланировано строительство около 1,1 миллиона квадратных метров жилья и столько же промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Среди них — спорткомплекс, а также образовательный комплекс на 2,2 тысячи мест для учеников и воспитанников. Социальные объекты станут частью новых микрорайонов и будут построены вблизи жилых домов», — добавил к сказанному министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
В данный момент правообладатели заняты подготовкой проектов, в которых представят свои идеи и предложения по планировке территорий.
Напомним, что программа КРТ предполагает создание многофункциональных городских кварталов: на территории бывших промышленных зон и заброшенных участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящий момент в Москве на разных стадиях разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.