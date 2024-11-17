Глава МЧС едет на место гибели матери с четырьмя детьми под Новосибирском

Posted 17 ноября, 05:03
Published 17 ноября, 05:03
Modified 17 ноября, 05:05
Updated 17 ноября, 05:05
Трагедия случилась в пять утра в поселке Новоселье. В частном доме спала семья с детьми. Всего там находилось восемь человек. В один момент, по неизвестной причине, жилище загорелось.
Дом спешно покинул отец с двумя детьми. Мать с четырьмя детьми выбраться не смогла. Они погибли. Родитель в критическом состоянии. На месте работают психологи — они оказывают помощь выжившим несовершеннолетним, родственникам семьи и соседям.
В село едет глава МЧС по региону Виктор Орлов. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено дело из-за причинения смерти по неосторожности.