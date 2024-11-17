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Posted 17 ноября, 05:03

Published 17 ноября, 05:03

Modified 17 ноября, 05:05

Updated 17 ноября, 05:05

Мать погибла с детьми

Глава МЧС едет на место гибели матери с четырьмя детьми под Новосибирском

17 ноября 2024, 05:03
Фото: 1MI. Мать погибла с детьми
В Новосибирской области мать с детьми погибла при пожаре: на место едет глава МЧС по региону, сообщили в ведомстве.

Трагедия случилась в пять утра в поселке Новоселье. В частном доме спала семья с детьми. Всего там находилось восемь человек. В один момент, по неизвестной причине, жилище загорелось.

Дом спешно покинул отец с двумя детьми. Мать с четырьмя детьми выбраться не смогла. Они погибли. Родитель в критическом состоянии. На месте работают психологи — они оказывают помощь выжившим несовершеннолетним, родственникам семьи и соседям.

В село едет глава МЧС по региону Виктор Орлов. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено дело из-за причинения смерти по неосторожности.

Четверо детей и мать погибли при пожаре в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Гибель#18+
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