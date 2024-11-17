Как получить прибавку к пенсии в размере 45%, россиянам рассказал эксперт

Posted 17 ноября, 09:05
Published 17 ноября, 09:05
Modified 17 ноября, 09:07
Updated 17 ноября, 09:07
Увеличить страховую часть пенсии по старости на 45% может каждый россиянин, в том числе м житель новосибирской области однако немногие знают о ней. Необходимое условие для получения надбавки назвал пенсионный эксперт Сергей Власов в материале «PRIMPRESS».
Принять решение о повышении пенсии может Социальный фонд. Обратившийся должен достигнуть пенсионного возраста. Надбавки начисляются гражданам, которые приняли решение отложить выход на пенсию. Необходимо также подать заявление в Пенсионный фонд.
Эксперт объяснил, что если отложить выход на пенсию на пять лет, страховая часть пенсии увеличится на 45%. Кроме того, за каждый год отсрочки можно увеличить размер выплат на 6%.
Ранее в Atas.info рассказали о новых правилах выплаты пенсий с 1 января.