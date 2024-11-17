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Posted 17 ноября, 09:05

Published 17 ноября, 09:05

Modified 17 ноября, 09:07

Updated 17 ноября, 09:07

Новосибирцам рассказали, как получить прибавку к пенсии

Как получить прибавку к пенсии в размере 45%, россиянам рассказал эксперт

17 ноября 2024, 09:05
Фото: 1MI. Новосибирцам рассказали, как получить прибавку к пенсии

Как получить прибавку к пенсии в размере 45%, новосибирцам рассказал эксперт

Россиянам увеличат пенсии почти в половину при выполнении определенных условий. О том, что для этого необходимо сделать пенсионерам, рассказал эксперт.

Увеличить страховую часть пенсии по старости на 45% может каждый россиянин, в том числе м житель новосибирской области однако немногие знают о ней. Необходимое условие для получения надбавки назвал пенсионный эксперт Сергей Власов в материале «PRIMPRESS».

Принять решение о повышении пенсии может Социальный фонд. Обратившийся должен достигнуть пенсионного возраста. Надбавки начисляются гражданам, которые приняли решение отложить выход на пенсию. Необходимо также подать заявление в Пенсионный фонд.

Эксперт объяснил, что если отложить выход на пенсию на пять лет, страховая часть пенсии увеличится на 45%. Кроме того, за каждый год отсрочки можно увеличить размер выплат на 6%.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Пенсии#Сибирь
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