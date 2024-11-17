Косуля в Новосибирской области пришла разбираться в администрацию

Posted 17 ноября, 06:01
Published 17 ноября, 06:01
Modified 17 ноября, 06:02
Updated 17 ноября, 06:02
Необычную гостью заметили в Купинском районе. К зданию Яркульского сельсовета пришла косуля. Как долго она там простояла и куда ушла дальше, очевидцы не уточнили.
Новосибирцы в шутку начали комментировать инцидент с животным:
«Госуслуги 2 дня не работают. Пришел жаловаться»;
«Она работает там»;
«Пришла с жалобой на охотников»;
«Че дороги не чистите, пройти негде».
В Новосибирский зоопарк привезли тигрицу. Она совсем не боится людей. Животное атаковала псов в одном из населенных пунктов. Ее решили перевезти в другой регион на самолете.