atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 06:01

Published 17 ноября, 06:01

Modified 17 ноября, 06:02

Updated 17 ноября, 06:02

Она вышла из леса

Косуля в Новосибирской области пришла разбираться в администрацию

17 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI. Она вышла из леса

Косулю заметили у администрации в Новосибирской области

В Новосибирской области заметили косулю, которая вышла к людям, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Необычную гостью заметили в Купинском районе. К зданию Яркульского сельсовета пришла косуля. Как долго она там простояла и куда ушла дальше, очевидцы не уточнили.

Новосибирцы в шутку начали комментировать инцидент с животным:

«Госуслуги 2 дня не работают. Пришел жаловаться»;
«Она работает там»;
«Пришла с жалобой на охотников»;
«Че дороги не чистите, пройти негде».
Фото: Мой район — Купинский

В Новосибирский зоопарк привезли тигрицу. Она совсем не боится людей. Животное атаковала псов в одном из населенных пунктов. Ее решили перевезти в другой регион на самолете.

Новосибирский зоопарк показал лебединое озеро после заморозков
Узнать подробнее
Читайте также:
Конфликтную тигрицу поселили в Новосибирский зоопарк«Сладкая жизнь» животных в Новосибирском зоопарке — что происходит там на самом деле
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Косуля#Купинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика