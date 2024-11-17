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Posted 17 ноября, 03:43

Published 17 ноября, 03:43

Modified 17 ноября, 04:08

Updated 17 ноября, 04:08

Люди погибли

Мать и четыре ребенка из Новосибирской области погибли в пожаре — возбуждено дело

17 ноября 2024, 03:43
Фото: 1MI. Люди погибли

В Новосибирской области возбудили дело после смерти матери и четырех детей

В Новосибирской области дети погибли с матерью в пожаре, о чем сообщили в СКР.

Все произошло утром 17 ноября в Купинском районе. В селе Новоселье загорелся дом. Там проживала семья из восьми человек. Глава семейства с двумя детьми (13 и 14 лет) выбрался из жилья. Матери с четырьмя детьми, которым от 6 до 12 лет, сделать этого не удалось. Женщина погибла с несовершеннолетними.

Отец госпитализирован в тяжелейшем состоянии. Сейчас на месте работает психолог. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.

Стали известны подробности пожара на улице Мира в Новосибирске
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