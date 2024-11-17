Мать и четыре ребенка из Новосибирской области погибли в пожаре — возбуждено дело

Все произошло утром 17 ноября в Купинском районе. В селе Новоселье загорелся дом. Там проживала семья из восьми человек. Глава семейства с двумя детьми (13 и 14 лет) выбрался из жилья. Матери с четырьмя детьми, которым от 6 до 12 лет, сделать этого не удалось. Женщина погибла с несовершеннолетними.