Мать и четыре ребенка из Новосибирской области погибли в пожаре — возбуждено дело

Posted 17 ноября, 03:43
Published 17 ноября, 03:43
Modified 17 ноября, 04:08
Updated 17 ноября, 04:08
Все произошло утром 17 ноября в Купинском районе. В селе Новоселье загорелся дом. Там проживала семья из восьми человек. Глава семейства с двумя детьми (13 и 14 лет) выбрался из жилья. Матери с четырьмя детьми, которым от 6 до 12 лет, сделать этого не удалось. Женщина погибла с несовершеннолетними.
Отец госпитализирован в тяжелейшем состоянии. Сейчас на месте работает психолог. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.