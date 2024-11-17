Новогодние корпоративы стали дороже в Новосибирске на 30%

Председатель правления Союза рестораторов и гостиничного бизнеса Сибири Галина Ильина объясняет, что большинство мест, где проводятся такие праздники, не экономят на качественных продуктах, в связи с чем увеличивается сумма счета за мероприятие. Также подорожали бензин и доставка.