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Posted 17 ноября, 09:02

Published 17 ноября, 09:02

Modified 17 ноября, 09:04

Updated 17 ноября, 09:04

Праздновать стало дороже

Новогодние корпоративы стали дороже в Новосибирске на 30%

17 ноября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney. Праздновать стало дороже
Цены на новогодние корпоративные вечеринки в Новосибирске выросли на 30%, говорят рестораторы.

В Новосибирске цены на новогодние корпоративные вечеринки выросли на 30%. Стоимость таких мероприятий увеличилась на треть от прошлогодних.

Если ранее в 2023 году средняя стоимость была в диапазоне 2800-3000 рублей, то теперь она составляет 4500-5000 рублей, пишет BFM-Новосибирск.

Председатель правления Союза рестораторов и гостиничного бизнеса Сибири Галина Ильина объясняет, что большинство мест, где проводятся такие праздники, не экономят на качественных продуктах, в связи с чем увеличивается сумма счета за мероприятие. Также подорожали бензин и доставка.

Икра выросла в цене перед Новым годом. Килограмм можно купить за 11 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Корпоратив#Новый год#Рестораторы
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