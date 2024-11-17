Новогодние корпоративы стали дороже в Новосибирске на 30%

Posted 17 ноября, 09:02
Published 17 ноября, 09:02
Modified 17 ноября, 09:04
Updated 17 ноября, 09:04
В Новосибирске цены на новогодние корпоративные вечеринки выросли на 30%. Стоимость таких мероприятий увеличилась на треть от прошлогодних.
Если ранее в 2023 году средняя стоимость была в диапазоне 2800-3000 рублей, то теперь она составляет 4500-5000 рублей, пишет BFM-Новосибирск.
Председатель правления Союза рестораторов и гостиничного бизнеса Сибири Галина Ильина объясняет, что большинство мест, где проводятся такие праздники, не экономят на качественных продуктах, в связи с чем увеличивается сумма счета за мероприятие. Также подорожали бензин и доставка.
Икра выросла в цене перед Новым годом. Килограмм можно купить за 11 тысяч рублей.