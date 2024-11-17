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Posted 17 ноября, 02:44

Published 17 ноября, 02:44

Modified 17 ноября, 03:17

Updated 17 ноября, 03:17

Холодно будет в Новосибирске

Похолодание возвращается в Новосибирск — синоптики дают неутешительный прогноз

17 ноября 2024, 02:44
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Холодно будет в Новосибирске

Жителей Новосибирска предупредили о новом похолодании в ноябре

Пришедшее потепление в Новосибирск останется до следующих выходных, по крайней мере, такой прогноз дают специалисты по погоде.

Через семь дней в Новосибирске станет холоднее и температура опустится до -11. Самым морозным днем на предстоящей неделе будет суббота.

По данным портала «Яндекс. Погода», в начале недели столбик термометра покажет 0, а также пройдет снег с дождем. Во вторник температура поднимется до +1.

В среду ожидается небольшое похолодание до -1, в четверг будет 0 градусов, а в пятницу -2. В субботу снова придут морозы: температура опустится до -11. В воскресенье будет немного теплее, около -7.

По прогнозу сайта «Гисметео», к выходным ожидается ухудшение погоды: днем в субботу будет -8, в воскресенье -9. А ночью температура опустится до -16. Скоро в регионе начнутся снегопады.

Стало известно, какой была погода 11.11 в Новосибирске 50 лет назад
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