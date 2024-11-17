Похолодание возвращается в Новосибирск — синоптики дают неутешительный прогноз

Posted 17 ноября, 02:44
Published 17 ноября, 02:44
Modified 17 ноября, 03:17
Updated 17 ноября, 03:17
Через семь дней в Новосибирске станет холоднее и температура опустится до -11. Самым морозным днем на предстоящей неделе будет суббота.
По данным портала «Яндекс. Погода», в начале недели столбик термометра покажет 0, а также пройдет снег с дождем. Во вторник температура поднимется до +1.
В среду ожидается небольшое похолодание до -1, в четверг будет 0 градусов, а в пятницу -2. В субботу снова придут морозы: температура опустится до -11. В воскресенье будет немного теплее, около -7.
По прогнозу сайта «Гисметео», к выходным ожидается ухудшение погоды: днем в субботу будет -8, в воскресенье -9. А ночью температура опустится до -16. Скоро в регионе начнутся снегопады.