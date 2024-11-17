Сколько на самом деле лет Деду Морозу и почему его день рождения 17 ноября

Главная резиденция российского Деда Мороза находится в городе Великий Устюг Вологодской области. Именно здесь в 1998 году был создан проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», и на берегу реки Сухоны построен его дом. Комплекс включает в себя не только жилые помещения, но и многочисленные мастерские, кузницы, почту и даже пасеку. Здесь также располагается и почта Деда Мороза, на которую ежегодно поступают десятки тысяч писем с поздравлениями и просьбами.