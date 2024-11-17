Сколько на самом деле лет Деду Морозу и почему его день рождения 17 ноября

Posted 17 ноября, 13:31
Published 17 ноября, 13:31
Modified 17 ноября, 13:31
Updated 17 ноября, 13:31
В России официально празднуют День рождения Деда Мороза ежегодно 18 ноября. Эта дата была выбрана не случайно. Считается, что именно в середине ноября на его родине, в Великом Устюге Вологодской области, зима вступает в свои права — наступают морозы, и температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля.
В 2024 году торжественная дата выпадает на понедельник, и по традиции в этот день в Великом Устюге пройдет множество праздников и мероприятий.
Хотя образ Деда Мороза в российском фольклоре имеет многовековую историю, официальным символом зимнего праздника он стал сравнительно недавно. Первоначально на Руси Дед Мороз существовал как языческое воплощение стихии холода и зимы. В восточнославянской мифологии мороз часто представлялся старцем с длинной седой бородой, который мог приходить с сильными заморозками. Легенды говорили, что зимой его звали в дома, а летом — наоборот, «прогоняли» подальше, чтобы он не испортил урожай.
В литературе впервые о нем упомянул писатель Владимир Одоевский в 1840 году, назвав его Морозом Ивановичем. Этот герой был похож на современного Деда Мороза, но еще отличался по характеру и внешности. Со временем образ Мороза видоизменялся и адаптировался, пока в начале XX века он не стал тем Дедом Морозом, которого мы знаем сегодня.
После революции 1917 года Дед Мороз как символ православного Рождества был запрещен, но уже к 1936 году в обновленном, светском обличье он снова появился на новогодних праздниках, и к этому времени стал главным героем, который дарит детям подарки.
Сколько лет Деду Морозу на самом деле — вопрос открытый. Его образ менялся и трансформировался на протяжении веков, поэтому точно установить возраст волшебника невозможно. История празднования его Дня рождения, как и многие фольклорные традиции, имеет корни в верованиях и мифах древних славян. С каждым годом российский Дед Мороз расширяет свои владения и укрепляет связь с российскими детьми, оставаясь неизменным символом зимних праздников и щедрости.
Главная резиденция российского Деда Мороза находится в городе Великий Устюг Вологодской области. Именно здесь в 1998 году был создан проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», и на берегу реки Сухоны построен его дом. Комплекс включает в себя не только жилые помещения, но и многочисленные мастерские, кузницы, почту и даже пасеку. Здесь также располагается и почта Деда Мороза, на которую ежегодно поступают десятки тысяч писем с поздравлениями и просьбами.
Отдельная резиденция внучки Деда Мороза, Снегурочки, находится в Костроме, а в последние годы у российского Деда Мороза появились филиалы в Москве, на Урале и на Дальнем Востоке.
18 ноября в Великом Устюге традиционно начинаются праздничные мероприятия. В этот день на главной площади города зажигают огни на первой новогодней елке страны. Дед Мороз в честь своего праздника организует различные развлечения, мастер-классы, игры, и завершает день красочным фейерверком.
В Великий Устюг на торжество приезжают сказочные «коллеги» Деда Мороза из разных регионов России, чтобы лично поздравить именинника. Среди них Тол Бабай из Удмуртии, Паккайне из Карелии, Саган Убген из Бурятии, Йушто Кугыза из Марий Эл и другие. Каждый из них представляет местный фольклор и символизирует традиции своего народа. Например, бурятский Саган Убген носит белый наряд и посох с головой дракона, а якутский Чысхаан облачен в шубу, украшенную изображением северного сияния.
Поздравить Деда Мороза с Днем рождения можно письмом. Дети и взрослые могут отправить открытку или посылку на его почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза. В своих письмах дети рассказывают о том, как они вели себя в течение года, делятся желаниями и, конечно, поздравляют именинника.