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Posted 17 ноября, 04:02

Published 17 ноября, 04:02

Modified 17 ноября, 04:07

Updated 17 ноября, 04:07

Дети погибли

Стали известны подробности гибели матери с детьми в Новосибирской области

17 ноября 2024, 04:02
Фото: 1MI. Дети погибли
В Новосибирской области погибла семья в пожаре: подробности дали в СКР.

Трагедия произошла 17 ноября в селе Новоселье Купинского района. В доме спали восемь человек — родители и дети. В один момент жилище загорелось.

Из огня выбрались отец и двое детей, которым 13 и 14 лет. Мать и четверо детей погибли. Несовершеннолетним было от 6 до 12 лет. Второй родитель в больнице, у него критическое состояние.

Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи и сотрудники МЧС, которые выясняют все причины случившегося.

Четверо детей и мать погибли при пожаре в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Гибель#18+
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