Стали известны подробности гибели матери с детьми в Новосибирской области

Posted 17 ноября, 04:02
Published 17 ноября, 04:02
Modified 17 ноября, 04:07
Updated 17 ноября, 04:07
Трагедия произошла 17 ноября в селе Новоселье Купинского района. В доме спали восемь человек — родители и дети. В один момент жилище загорелось.
Из огня выбрались отец и двое детей, которым 13 и 14 лет. Мать и четверо детей погибли. Несовершеннолетним было от 6 до 12 лет. Второй родитель в больнице, у него критическое состояние.
Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи и сотрудники МЧС, которые выясняют все причины случившегося.