Стало известно, будет ли вторая мобилизация в России с 1 декабря 2024

По его словам, если бы мобилизация и планировалась на зиму, то к ней бы начали усиленно готовиться, однако этого не происходит, пишет Сиб.фм. Решает это только президент Владимир Путин, который никаких указов не издавал. Отметим, что первая частичная мобилизация прошла осенью 2022 года.