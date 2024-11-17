Стало известно, будет ли вторая мобилизация в России с 1 декабря 2024

Posted 17 ноября, 06:15
Published 17 ноября, 06:15
Modified 17 ноября, 06:19
Updated 17 ноября, 06:19
Слухи о якобы новой волне частичной мобилизации появляются каждый месяц. Последняя информация говорит о возможной мобилизации с 1 декабря 2024 года.
Как сказал военный эксперт Александр Чугай, это все лишь слухи. Принудительно в зону СВО никого отправлять не планируют. В настоящий момент бойцов хватает.
По его словам, если бы мобилизация и планировалась на зиму, то к ней бы начали усиленно готовиться, однако этого не происходит, пишет Сиб.фм. Решает это только президент Владимир Путин, который никаких указов не издавал. Отметим, что первая частичная мобилизация прошла осенью 2022 года.