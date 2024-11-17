Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

Posted 17 ноября, 08:51
Published 17 ноября, 08:51
Modified 17 ноября, 08:54
Updated 17 ноября, 08:54
Причина ухода из жизни Владимира Левкина пока не разглашается. На своих страницах в соцсетях музыкант активно выкладывал видеозаписи концертов и анонсировал предстоящие выступления. Одно из них должно было состояться 23 ноября.
Левкин являлся одним из самых запоминающихся и узнаваемых участников группы «На-На», основанной в 1989 году продюсером Бари Алибасова.
Композиции группы, такие как «Фаина» и «Восточный экспресс», приобрели статус культовых. Певец продолжал развивать свою музыкальную карьеру даже после распада группы.