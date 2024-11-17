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Posted 17 ноября, 08:51

Published 17 ноября, 08:51

Modified 17 ноября, 08:54

Updated 17 ноября, 08:54

Музыкант умер

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

17 ноября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney. Музыкант умер
Певец Владимир Левкин, который ранее был главным вокалистом коллектива «На-На», скончался в возрасте 57 лет: о смерти музыканта сообщила его супруга Марина Ичетовкина в социальных сетях.

Причина ухода из жизни Владимира Левкина пока не разглашается. На своих страницах в соцсетях музыкант активно выкладывал видеозаписи концертов и анонсировал предстоящие выступления. Одно из них должно было состояться 23 ноября.

Левкин являлся одним из самых запоминающихся и узнаваемых участников группы «На-На», основанной в 1989 году продюсером Бари Алибасова.

Композиции группы, такие как «Фаина» и «Восточный экспресс», приобрели статус культовых. Певец продолжал развивать свою музыкальную карьеру даже после распада группы.

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