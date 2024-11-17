В Новосибирск не могут долететь более 10 самолетов

Posted 17 ноября, 05:19
Published 17 ноября, 05:19
Modified 17 ноября, 05:22
Updated 17 ноября, 05:22
Прилет 12 рейсов задерживался в Новосибирске. Самолеты не могли вовремя прилететь в аэропорт «Толмачево». Все они летят из разных регионов.
Сейчас количество задержавшихся рейсов снизилось до шести. Это касается самолета из Москвы, Самарканда, Усть-Каменогорска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Магадана.
Задержка по времени у всех разная: до 4 часов. Причины неизвестны. Можно предположить, что задержки связаны с погодными условиями, так как в некоторых городах наблюдается непогода с сильным ветром. Официально в «Толмачево» данный инцидент еще не прокомментировали.