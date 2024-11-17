atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 05:19

Published 17 ноября, 05:19

Modified 17 ноября, 05:22

Updated 17 ноября, 05:22

Самолеты задерживаются

В Новосибирск не могут долететь более 10 самолетов

17 ноября 2024, 05:19
Фото: atas.info. Самолеты задерживаются
В Новосибирске задерживается прилет нескольких авиарейсов, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло.

Прилет 12 рейсов задерживался в Новосибирске. Самолеты не могли вовремя прилететь в аэропорт «Толмачево». Все они летят из разных регионов.

Сейчас количество задержавшихся рейсов снизилось до шести. Это касается самолета из Москвы, Самарканда, Усть-Каменогорска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Магадана.

Задержка по времени у всех разная: до 4 часов. Причины неизвестны. Можно предположить, что задержки связаны с погодными условиями, так как в некоторых городах наблюдается непогода с сильным ветром. Официально в «Толмачево» данный инцидент еще не прокомментировали.

Самолет до Новосибирска поврежден — что случилось
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет из Сочи экстренно приземлился в НовосибирскеНовосибирский самолет получил предупреждение о столкновении — что случилось
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Россия#Самолет#Задержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика