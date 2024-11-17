В Новосибирск не могут долететь более 10 самолетов

Задержка по времени у всех разная: до 4 часов. Причины неизвестны. Можно предположить, что задержки связаны с погодными условиями, так как в некоторых городах наблюдается непогода с сильным ветром. Официально в «Толмачево» данный инцидент еще не прокомментировали.