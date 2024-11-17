В Новосибирске 86-летний рыбак провалился под лед

Posted 17 ноября, 03:27
Published 17 ноября, 03:27
Modified 17 ноября, 03:29
Updated 17 ноября, 03:29
Инцидент произошел 17 ноября. Как передают спасатели МАСС, в Первомайском районе на озере по улице Лениногорской случилось ЧП с пенсионером.
Туда пришел порыбачить 86-летний мужчина. В один момент он провалился под лед. Ему помогли выбраться очевидцы. Чудом человеку удалось спастись. Пенсионеру вызвали скорую, которая оказала профессиональную помощь.
Пока спасатели разбирались с этим инцидентом, на лед пришли и другие рыбаки, с которыми пришлось провести профилактическую беседу. Выход на лед категорически запрещен, так как он еще очень тонкий. Игнорирование данного запрета приведет к трагедии.