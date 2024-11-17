В Новосибирске 86-летний рыбак провалился под лед

Пока спасатели разбирались с этим инцидентом, на лед пришли и другие рыбаки, с которыми пришлось провести профилактическую беседу. Выход на лед категорически запрещен, так как он еще очень тонкий. Игнорирование данного запрета приведет к трагедии.