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Posted 17 ноября, 03:27

Published 17 ноября, 03:27

Modified 17 ноября, 03:29

Updated 17 ноября, 03:29

Мужчину спасли

В Новосибирске 86-летний рыбак провалился под лед

17 ноября 2024, 03:27
Фото: 1MI. Мужчину спасли
В Новосибирске случилось происшествие с пожилым рыбаком, рассказали в МАСС.

Инцидент произошел 17 ноября. Как передают спасатели МАСС, в Первомайском районе на озере по улице Лениногорской случилось ЧП с пенсионером.

Туда пришел порыбачить 86-летний мужчина. В один момент он провалился под лед. Ему помогли выбраться очевидцы. Чудом человеку удалось спастись. Пенсионеру вызвали скорую, которая оказала профессиональную помощь.

Пока спасатели разбирались с этим инцидентом, на лед пришли и другие рыбаки, с которыми пришлось провести профилактическую беседу. Выход на лед категорически запрещен, так как он еще очень тонкий. Игнорирование данного запрета приведет к трагедии.

Фото: МАСС
#Эмилия Губарева#Новосибирск
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