В Новосибирской области родилась девочка с уникальным и красивым именем

Данэлия-Аполлин — самое необычное женское имя, которым назвали малышку в регионе раскрыли в региональном ЗАГСе. Отметим, некоторые молодые родители предпочитают модные имена, другие же наоборот стремятся назвать свое чадо как можно более оригинально, обращаясь при этом не только к иностранным, но даже старославянским и церковным формам имен.