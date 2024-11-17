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Posted 17 ноября, 01:39

Published 17 ноября, 01:39

Modified 17 ноября, 01:41

Updated 17 ноября, 01:41

ЗАГС Новосибирской области назвал самые необычные имена

В Новосибирской области родилась девочка с уникальным и красивым именем

17 ноября 2024, 01:39
Фото: 1MI. ЗАГС Новосибирской области назвал самые необычные имена

ЗАГС Новосибирской области назвал самые необычные имена

Выбор имени ребенку — сложный и очень ответственный этап в жизни семьи. Сотрудники ЗАГСа рассказали, какие имена удивили их больше всего.

Данэлия-Аполлин — самое необычное женское имя, которым назвали малышку в регионе раскрыли в региональном ЗАГСе. Отметим, некоторые молодые родители предпочитают модные имена, другие же наоборот стремятся назвать свое чадо как можно более оригинально, обращаясь при этом не только к иностранным, но даже старославянским и церковным формам имен.

Другими необычными женскими именами в октябре стали: Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Капитолина, Лукерья, Станислава, Элеонора и Серафима.

Родители мальчиков не уступают в оригинальности: сибиряки получили имена Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим.

Некоторые новосибирцы убеждены, что в стремлении выделить своего ребенка, многие родители поддерживают зарождающийся тренд на имена из СССР.

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