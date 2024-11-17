В Новосибирской области родилась девочка с уникальным и красивым именем

Posted 17 ноября, 01:39
Published 17 ноября, 01:39
Modified 17 ноября, 01:41
Updated 17 ноября, 01:41
Данэлия-Аполлин — самое необычное женское имя, которым назвали малышку в регионе раскрыли в региональном ЗАГСе. Отметим, некоторые молодые родители предпочитают модные имена, другие же наоборот стремятся назвать свое чадо как можно более оригинально, обращаясь при этом не только к иностранным, но даже старославянским и церковным формам имен.
Другими необычными женскими именами в октябре стали: Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Капитолина, Лукерья, Станислава, Элеонора и Серафима.
Родители мальчиков не уступают в оригинальности: сибиряки получили имена Афанасий, Борислав, Динислам, Кир, Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим.
Некоторые новосибирцы убеждены, что в стремлении выделить своего ребенка, многие родители поддерживают зарождающийся тренд на имена из СССР.