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Posted 17 ноября, 08:00

Published 17 ноября, 08:00

Modified 17 ноября, 08:02

Updated 17 ноября, 08:02

Юный мошенник из Новосибирска обокрал старушку из ЛНР

Юный мошенник из Новосибирска обокрал старушку из ЛНР

17 ноября 2024, 08:00
Фото: 1MI. Юный мошенник из Новосибирска обокрал старушку из ЛНР
В отношении несовершеннолетнего жителя Новосибирска было возбуждено уголовное дело. Он обманул жительницу республики на 300 тысяч рублей. По сообщению прокуратуры ЛНР.

83-летняя жительница г. Красный Луч стала жертвой телефонного мошенника. Ей позвонил неизвестный и заявил, что ее внучка якобы устроила ДТП. Он потребовал у женщины крупную сумму за непривлечение девушки к уголовной ответственности. Пенсионерка перевела мошеннику около 300 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Новосибирска.

Сейчас расследование ведется под контролем городской прокуратуры.

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