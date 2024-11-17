Юный мошенник из Новосибирска обокрал старушку из ЛНР

83-летняя жительница г. Красный Луч стала жертвой телефонного мошенника. Ей позвонил неизвестный и заявил, что ее внучка якобы устроила ДТП. Он потребовал у женщины крупную сумму за непривлечение девушки к уголовной ответственности. Пенсионерка перевела мошеннику около 300 тысяч рублей.