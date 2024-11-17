Юный мошенник из Новосибирска обокрал старушку из ЛНР

Posted 17 ноября, 08:00
Published 17 ноября, 08:00
Modified 17 ноября, 08:02
Updated 17 ноября, 08:02
83-летняя жительница г. Красный Луч стала жертвой телефонного мошенника. Ей позвонил неизвестный и заявил, что ее внучка якобы устроила ДТП. Он потребовал у женщины крупную сумму за непривлечение девушки к уголовной ответственности. Пенсионерка перевела мошеннику около 300 тысяч рублей.
Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Новосибирска.
Сейчас расследование ведется под контролем городской прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, как пенсионерка из Новосибирска перевела свои сбережения телефонным мошенникам.