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Posted 17 ноября, 14:13

Published 17 ноября, 14:13

Modified 17 ноября, 14:14

Updated 17 ноября, 14:14

Заммэра Москвы Ефимов: 90 домов полностью расселили по программе реновации в ЮЗАО

Заммэра Москвы Ефимов: 90 домов полностью расселили по программе реновации в ЮЗАО

17 ноября 2024, 14:13
Жители 90 домов, расположенных в Юго-Западном административном округе, стали обладателями квартир в новостройках. Еще об одном достижении в программе реновации сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — прокомментировал заместитель главы столичной администрации.

В общей сложности в ЮЗАО в рамках программы реновации новоселье отметят более 116 тысяч москвичей, сообщается на сайте Мос.ру.

«Наибольшее количество домов в Юго-Западном административном округе расселили в районе Зюзино. Там в новые квартиры переехали жители 17 домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — проинформировал журналистов министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Расселение москвичей идет в новостройках, расположенных в девяти районах ЮЗАО.

«Больше всего жителей из освободившихся домов старого фонда заключили договоры на новые квартиры в районе Коньково — более 3,4 тысячи человек. В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации в Москве работает с 2017 года. Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что для ее реализации на три года заложено в проекте бюджета 1,2 триллиона рублей.

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