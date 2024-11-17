Запаситесь редькой: что следует сделать в День Ионы 18 ноября

Этот день был наполнен заботой о доме и семье. Считалось, что уборка поможет избавиться от негатива и защитит жилище от нечистой силы. Крестьяне окропляли углы дома святой водой и читали молитвы, призывая удачу и здоровье в дом. Девушки и молодые люди часто обращались к святому Ионе, молясь о хорошем браке и здоровье семьи.