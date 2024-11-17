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Posted 17 ноября, 15:02

Published 17 ноября, 15:02

Modified 17 ноября, 15:02

Updated 17 ноября, 15:02

Редька — сезонный овощ

Запаситесь редькой: что следует сделать в День Ионы 18 ноября

17 ноября 2024, 15:02
Фото: Unsplash.com. Редька — сезонный овощ
18 ноября на Руси отмечается память святого Ионы Великоновгородского и Псковского. В народной традиции этот день известен как «Ионин день» или даже «Редькин день» — ведь именно в это время завершали сбор последнего урожая редьки и употребляли её в обрядах и лечебных целях.

Суть Ионова дня

Святой Иона, архиепископ Великоновгородский и Псковский, жил в XV веке и прославился праведной жизнью и заботой о бедных. Он открыл приюты для сирот, вдов и страждущих, спас людей от моровой болезни, обретя славу чудотворца. После его смерти в 1458 году к Ионе обращались с молитвами о защите, здоровье и семейном благополучии.

В то же время православная церковь вспоминает мучеников Галактиона и Епистимии, пострадавших за христианскую веру в III веке. Эти святые стали символами любви и верности: Галактион был первым, кто обратил Епистимию в христианство и уговорил её хранить целомудрие, несмотря на гонения.

Святой ИонСвятой Ион
Святой Ион. Фото: Икона

Редька как символ здоровья и защиты

18 ноября считался последним днем сбора редьки, что нашло отражение в народных обрядах. Корнеплод наделяли особенными целебными свойствами. По традиции, редьку в этот день натирали и ели с маслом, луком и солью. Считалось, что блюда из редьки способны не только укрепить здоровье, но и защитить от болезней в предстоящую зиму.

Существовало даже поверье: если накормить редькой мужчину, которого хотелось бы привлечь, то его сердце может склониться к этой девушке. Из-за этих примет день получил и неофициальное название — «Редькин день».

Рекомендуется есть редькуРекомендуется есть редьку
Рекомендуется есть редьку. Фото: Unsplash.com

Традиции и обряды для дома и семьи

Этот день был наполнен заботой о доме и семье. Считалось, что уборка поможет избавиться от негатива и защитит жилище от нечистой силы. Крестьяне окропляли углы дома святой водой и читали молитвы, призывая удачу и здоровье в дом. Девушки и молодые люди часто обращались к святому Ионе, молясь о хорошем браке и здоровье семьи.

Обряды на замужество: Девушки разбрасывали монеты во дворе с заговором: «Мелочь рассыпаю, в дом женихов зазываю». Это должно было помочь привлечь достойного жениха. Вечером они тихо шептали у окна: «Суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Если у дома проезжала повозка или слышался шум, это считалось хорошей приметой.

Обряд с монетамиОбряд с монетами
Обряд с монетами. Фото: 1MI

Что нельзя делать 18 ноября

Согласно народным приметам, в Ионин день запрещалось:

  1. Принимать важные решения — считалось, что удача может отойти. Народ верил, что в этот день любая поспешная подпись может быть «похищена нечистым» и использована во вред.
  2. Совершать крупные покупки — вещи, купленные 18 ноября, могли быстро сломаться или оказаться ненужными.
  3. Брать в руки найденные на улице вещи, особенно веники или метлы, чтобы не перенести порчу в свой дом.
Не совершайте крупные покупкиНе совершайте крупные покупки
Не совершайте крупные покупки. Фото: 1MI

Приметы и предсказания погоды

18 ноября славится предсказаниями на погоду. Приметы указывали на особенности предстоящей зимы и на урожай следующего года. Например:

  • Обильный снегопад сулил снежную и морозную зиму.
  • Иней на ветках ивы предсказывал долгую и холодную зиму.
  • Туман вокруг луны означал затяжное ненастье.
  • Ясное небо и северный ветер указывали на скорое похолодание.
  • Много инея на земле утром предсказывало потепление в ближайшие дни.
  • Снег, ложащийся неровно, сулил хороший урожай ржи в следующем году.
Снегопад в этот день сулит снежную зимуСнегопад в этот день сулит снежную зиму
Снегопад в этот день сулит снежную зиму. Фото: 1MI

Рожденные 18 ноября

Люди, рожденные в этот день, наделены сильной энергетикой, но часто бывают вспыльчивы и прямолинейны. Их талисманами считаются цикорий и бриллиант, символизирующие выносливость и твердость характера.

18 ноября остается днем, когда традиции и предания живут в каждом обряде и примете. Этот день, несмотря на вековую давность, объединяет древние поверья с мудростью предков, предлагая людям укрепиться в здоровье, очищении и духовных поисках.

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