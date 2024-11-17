Запаситесь редькой: что следует сделать в День Ионы 18 ноября

Posted 17 ноября, 15:02
Published 17 ноября, 15:02
Modified 17 ноября, 15:02
Updated 17 ноября, 15:02
Святой Иона, архиепископ Великоновгородский и Псковский, жил в XV веке и прославился праведной жизнью и заботой о бедных. Он открыл приюты для сирот, вдов и страждущих, спас людей от моровой болезни, обретя славу чудотворца. После его смерти в 1458 году к Ионе обращались с молитвами о защите, здоровье и семейном благополучии.
В то же время православная церковь вспоминает мучеников Галактиона и Епистимии, пострадавших за христианскую веру в III веке. Эти святые стали символами любви и верности: Галактион был первым, кто обратил Епистимию в христианство и уговорил её хранить целомудрие, несмотря на гонения.
18 ноября считался последним днем сбора редьки, что нашло отражение в народных обрядах. Корнеплод наделяли особенными целебными свойствами. По традиции, редьку в этот день натирали и ели с маслом, луком и солью. Считалось, что блюда из редьки способны не только укрепить здоровье, но и защитить от болезней в предстоящую зиму.
Существовало даже поверье: если накормить редькой мужчину, которого хотелось бы привлечь, то его сердце может склониться к этой девушке. Из-за этих примет день получил и неофициальное название — «Редькин день».
Этот день был наполнен заботой о доме и семье. Считалось, что уборка поможет избавиться от негатива и защитит жилище от нечистой силы. Крестьяне окропляли углы дома святой водой и читали молитвы, призывая удачу и здоровье в дом. Девушки и молодые люди часто обращались к святому Ионе, молясь о хорошем браке и здоровье семьи.
Обряды на замужество: Девушки разбрасывали монеты во дворе с заговором: «Мелочь рассыпаю, в дом женихов зазываю». Это должно было помочь привлечь достойного жениха. Вечером они тихо шептали у окна: «Суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Если у дома проезжала повозка или слышался шум, это считалось хорошей приметой.
Согласно народным приметам, в Ионин день запрещалось:
18 ноября славится предсказаниями на погоду. Приметы указывали на особенности предстоящей зимы и на урожай следующего года. Например:
Люди, рожденные в этот день, наделены сильной энергетикой, но часто бывают вспыльчивы и прямолинейны. Их талисманами считаются цикорий и бриллиант, символизирующие выносливость и твердость характера.
18 ноября остается днем, когда традиции и предания живут в каждом обряде и примете. Этот день, несмотря на вековую давность, объединяет древние поверья с мудростью предков, предлагая людям укрепиться в здоровье, очищении и духовных поисках.