Житель Новосибирска потерял победу в шоу «Своя игра»

Posted 17 ноября, 02:20
Published 17 ноября, 02:20
Modified 17 ноября, 03:04
Updated 17 ноября, 03:04
Выпуск вышел 10 ноября. В телепередаче «Своя игра» (0+) снялся новосибирец. Его зовут Василий Тулубаев. Он занимается в сфере информационной безопасности. Его конкурентами стали Елена Ковальчук из Москвы (экономист) и Владислав Лихачев из Самары (работник культуры).
Не ответив правильно на часть вопросов, Василий набрал меньше всего баллов. В конце у него было 645 очков, когда у его соперников — от 20 тысяч. Победителем интеллектуального шоу сибиряк не стал.
Молодой певец покорил музыкальное шоу. Он спел известную песню в разных жанрах и в итоге завоевал второе место, получив награду.