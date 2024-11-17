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Posted 17 ноября, 02:20

Published 17 ноября, 02:20

Modified 17 ноября, 03:04

Updated 17 ноября, 03:04

Сибиряк в шоу

Житель Новосибирска потерял победу в шоу «Своя игра»

17 ноября 2024, 02:20
Фото: НТВ «Своя игра». Сибиряк в шоу
В известном интеллектуальном шоу принял участие житель Новосибирска, сообщает телеканал НТВ.

Выпуск вышел 10 ноября. В телепередаче «Своя игра» (0+) снялся новосибирец. Его зовут Василий Тулубаев. Он занимается в сфере информационной безопасности. Его конкурентами стали Елена Ковальчук из Москвы (экономист) и Владислав Лихачев из Самары (работник культуры).

Не ответив правильно на часть вопросов, Василий набрал меньше всего баллов. В конце у него было 645 очков, когда у его соперников — от 20 тысяч. Победителем интеллектуального шоу сибиряк не стал.

Молодой певец покорил музыкальное шоу. Он спел известную песню в разных жанрах и в итоге завоевал второе место, получив награду.

Фото: НТВ «Своя игра»
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