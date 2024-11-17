Жителей Новосибирска возмутил каток перед Центральным рынком

Posted 17 ноября, 11:25
Published 17 ноября, 11:25
Modified 17 ноября, 11:27
Updated 17 ноября, 11:27
Жители Новосибирска возмущены появлением новогодней елки и катка на территории Центрального рынка. Размеры катка составляют 16×16 метров, из-за этого приходится обходить огороженную зону, чтобы добраться до магазинов.
Многие горожане не рады таким изменениям. Они не только сталкиваются с неудобством, но и жалуются на плохое состояние льда на катке.
«Он же весь волнами пошел. На нем кататься это самоубийство. Видимо, заливали не горячей, а холодной водой», — высказался один из возмущенных сибиряков в беседе с VN.ru.
Тем временем главная елка скоро исчезнет со своего места.