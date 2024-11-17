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Posted 17 ноября, 11:25

Published 17 ноября, 11:25

Modified 17 ноября, 11:27

Updated 17 ноября, 11:27

Каток мешает проходу на рынок

Жителей Новосибирска возмутил каток перед Центральным рынком

17 ноября 2024, 11:25
Фото: atas.info. Каток мешает проходу на рынок
Новый каток на Центральном рынке в Новосибирске вызывает негатив у горожан, о чем рассказали сибиряки.

Жители Новосибирска возмущены появлением новогодней елки и катка на территории Центрального рынка. Размеры катка составляют 16×16 метров, из-за этого приходится обходить огороженную зону, чтобы добраться до магазинов.

Многие горожане не рады таким изменениям. Они не только сталкиваются с неудобством, но и жалуются на плохое состояние льда на катке.

«Он же весь волнами пошел. На нем кататься это самоубийство. Видимо, заливали не горячей, а холодной водой», — высказался один из возмущенных сибиряков в беседе с VN.ru.

Тем временем главная елка скоро исчезнет со своего места.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новогодняя елка#Центральный рынок#Каток
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