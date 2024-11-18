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Posted 18 ноября, 14:26

Published 18 ноября, 14:26

Modified 18 ноября, 14:26

Updated 18 ноября, 14:26

Рыбак на льду

19 ноября — Павел Ледостав: традиции и приметы, что можно и нельзя делать

18 ноября 2024, 14:26
Фото: 1MI. Рыбак на льду
19 ноября православные верующие чтят память преподобного Варлаама Хутынского и святителя Павла Исповедника, а в народном календаре этот день известен как Павел Ледостав. Считалось, что именно к этому времени водоемы покрываются крепким льдом, а морозы дают старт зиме.

История дня и церковные почитания

19 ноября православная церковь вспоминает двух святых — Варлаама Хутынского, основателя Хутынского монастыря, и Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского. В народе этот день известен как Павел Ледостав: к этому времени в северных областях России воды рек и озёр уже покрывались первым прочным льдом. В народных традициях день Павла Ледостава считался своеобразной границей между осенью и началом настоящей зимы. Это время было наполнено народными приметами и обрядами, связанными с укреплением семьи и хозяйства.

Павел ИсповедникПавел Исповедник
Павел Исповедник. Фото: Икона

Традиции и обычаи на Павла Ледостава

На Павла Ледостава важно было провести день с семьёй. Считалось, что в этот день нельзя отправляться в дальние поездки — это могло привести к семейным разногласиям на протяжении всего года. Если у кого-то были нерешённые дела, например долги, считалось обязательным погасить их до наступления Павлова дня, чтобы освободиться от возможных финансовых трудностей и невзгод.

Одним из главных обрядов дня считалась зимняя рыбалка. Рыбаки очищали и проверяли свои снасти, готовясь к подледному лову. По поверьям, возвращение домой без улова считалось плохим знаком, предрекавшим неудачи на рыбалке всю зиму.

Женщины утром набирали воду из речного льда, чтобы умыться — считалось, что это сохраняет молодость и красоту. В северных регионах приносили на реки подношения в виде еды и монет для «водяного», чтобы он защитил рыбаков в зимний период.

Что можно делать 19 ноября

  • Воздержание от мяса. На стол принято было подавать яйца и выпечку с ними, так как по примете это помогало сохранить здоровье зимой.
  • Новая или чистая одежда. Надеть что-то новое или тщательно выстиранное — символ обновления, достатка и удачи на предстоящую зиму.
  • Завершение данных обещаний. Выполнение данных ранее обещаний защищало от бед и считалось особенно важным в день Павла Ледостава.
Стирайте одежду в этот деньСтирайте одежду в этот день
Стирайте одежду в этот день. Фото: 1MI

Чего нельзя делать 19 ноября

  • Отказ от обещаний. Если кто-то не выполнил данное обещание, считалось, что удача отвернётся от него до конца года.
  • Далёкие поездки. Отправляться в долгие поездки 19 ноября считалось плохой приметой, так как дорога могла принести много трудностей и обострить семейные конфликты.
  • Финансовые операции. Нельзя было давать деньги в долг и занимать у других. По поверью, это могло привести к бедности и лишениям.
  • Жестокое обращение с животными. Уважительное отношение к животным считалось залогом удачи. Обидев животных в день Павла, можно было лишиться успеха и удачи на весь следующий год.

Погодные приметы

Погода на Павла Ледостава предсказывала условия всей предстоящей зимы:

  • Гладкий лёд на реках сулил урожайный год, а бугристый — трудный урожай и невзгоды.
  • Снегопад в этот день обещал снежную зиму, а безветренная погода указывала на скорые морозы.
  • Алая заря утром предсказывала осадки — снег или дождь, в зависимости от температуры.
  • Много звёзд на небе вечером — к холодам, а отсутствие звёздного неба говорило о предстоящем снегопаде.
  • Лёгкие утренние морозы обещали солнечный день, а ветрено-пасмурная погода указывала на приближение тёплых и снежных дней.
Обратите внимание, какой лед на водоемахОбратите внимание, какой лед на водоемах
Обратите внимание, какой лед на водоемах. Фото: 1MI

Заговоры и обряды

Для защиты от обмана 19 ноября совершали ритуал с замком. Амбарный замок несколько раз открывали и закрывали, произнося особые слова, чтобы враг и обманщик открылись. Такой обряд, по преданиям, позволял выявить нечистого на руку человека и обезопасить себя от его действий.

Приметы для рожденных 19 ноября

Рождённые 19 ноября люди, как считается, обладают решительным характером, силой воли и высокой целеустремлённостью. Им приписывают умение добиваться своих целей и помогать окружающим. В качестве оберега для таких людей подходит опал — камень, символизирующий внутреннюю гармонию, который помогает укрепить здоровье, отогнать дурные мысли и защититься от депрессии.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Традиции#Приметы#Народные обряды
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