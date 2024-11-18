19 ноября — Павел Ледостав: традиции и приметы, что можно и нельзя делать

Posted 18 ноября, 14:26
Published 18 ноября, 14:26
Modified 18 ноября, 14:26
Updated 18 ноября, 14:26
19 ноября православная церковь вспоминает двух святых — Варлаама Хутынского, основателя Хутынского монастыря, и Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского. В народе этот день известен как Павел Ледостав: к этому времени в северных областях России воды рек и озёр уже покрывались первым прочным льдом. В народных традициях день Павла Ледостава считался своеобразной границей между осенью и началом настоящей зимы. Это время было наполнено народными приметами и обрядами, связанными с укреплением семьи и хозяйства.
На Павла Ледостава важно было провести день с семьёй. Считалось, что в этот день нельзя отправляться в дальние поездки — это могло привести к семейным разногласиям на протяжении всего года. Если у кого-то были нерешённые дела, например долги, считалось обязательным погасить их до наступления Павлова дня, чтобы освободиться от возможных финансовых трудностей и невзгод.
Одним из главных обрядов дня считалась зимняя рыбалка. Рыбаки очищали и проверяли свои снасти, готовясь к подледному лову. По поверьям, возвращение домой без улова считалось плохим знаком, предрекавшим неудачи на рыбалке всю зиму.
Женщины утром набирали воду из речного льда, чтобы умыться — считалось, что это сохраняет молодость и красоту. В северных регионах приносили на реки подношения в виде еды и монет для «водяного», чтобы он защитил рыбаков в зимний период.
Погода на Павла Ледостава предсказывала условия всей предстоящей зимы:
Для защиты от обмана 19 ноября совершали ритуал с замком. Амбарный замок несколько раз открывали и закрывали, произнося особые слова, чтобы враг и обманщик открылись. Такой обряд, по преданиям, позволял выявить нечистого на руку человека и обезопасить себя от его действий.
Рождённые 19 ноября люди, как считается, обладают решительным характером, силой воли и высокой целеустремлённостью. Им приписывают умение добиваться своих целей и помогать окружающим. В качестве оберега для таких людей подходит опал — камень, символизирующий внутреннюю гармонию, который помогает укрепить здоровье, отогнать дурные мысли и защититься от депрессии.