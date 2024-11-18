19 ноября — Павел Ледостав: традиции и приметы, что можно и нельзя делать

На Павла Ледостава важно было провести день с семьёй. Считалось, что в этот день нельзя отправляться в дальние поездки — это могло привести к семейным разногласиям на протяжении всего года. Если у кого-то были нерешённые дела, например долги, считалось обязательным погасить их до наступления Павлова дня, чтобы освободиться от возможных финансовых трудностей и невзгод.