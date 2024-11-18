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Posted 18 ноября, 05:03

Published 18 ноября, 05:03

Modified 18 ноября, 05:05

Updated 18 ноября, 05:05

Отопление стали чаще отключать

350 нарушений в отопительной сфере нашли прокуроры Новосибирска

18 ноября 2024, 05:03
Фото: atas.info. Отопление стали чаще отключать
Прокуроры выявили неисполнение инвестиционных обязательств концессионером, что послужило поводом для внесения представлений ответственным лицам, сообщили в прокуратуре.

При подготовке и начале отопительного периода на 2024 и 2025 гг. выявили более 350 нарушений, внесено 214 представлений, возбуждено 17 дел, выдано предостережение 87 чиновникам и предъявлено четыре иска в суд. Прокуратура и дальше контролирует исполнение концессионного соглашение между мэрией и «НТСК».

Жителям Новосибирска возвращено 65 млн рублей из-за некачественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Найдены факты нарушений соглашения со стороны подрядной компании, а также факт отсутствия контроля со стороны администрации.

Отметим, что ответственным лицам и директору «НТСК» внесены представления. От них требуется принятие мер по завершению работ.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Нарушения#Ремонтные работы#Теплоснабжение
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