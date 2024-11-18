350 нарушений в отопительной сфере нашли прокуроры Новосибирска

Posted 18 ноября, 05:03
Published 18 ноября, 05:03
Modified 18 ноября, 05:05
Updated 18 ноября, 05:05
При подготовке и начале отопительного периода на 2024 и 2025 гг. выявили более 350 нарушений, внесено 214 представлений, возбуждено 17 дел, выдано предостережение 87 чиновникам и предъявлено четыре иска в суд. Прокуратура и дальше контролирует исполнение концессионного соглашение между мэрией и «НТСК».
Жителям Новосибирска возвращено 65 млн рублей из-за некачественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Найдены факты нарушений соглашения со стороны подрядной компании, а также факт отсутствия контроля со стороны администрации.
Отметим, что ответственным лицам и директору «НТСК» внесены представления. От них требуется принятие мер по завершению работ.