350 нарушений в отопительной сфере нашли прокуроры Новосибирска

При подготовке и начале отопительного периода на 2024 и 2025 гг. выявили более 350 нарушений, внесено 214 представлений, возбуждено 17 дел, выдано предостережение 87 чиновникам и предъявлено четыре иска в суд. Прокуратура и дальше контролирует исполнение концессионного соглашение между мэрией и «НТСК».