8 свежих трендов в 2025 году взамен старомодным интерьерам

Представитель бренда Farrow & Ball Патрик О’Доннелл считает, что глубокий сиреневый станет ключевым цветом 2025 года. Однако синие оттенки далеки от того, чтобы исчезнуть. Более яркие и чистые средне-синие тона по-прежнему будут привлекать внимание, создавая яркий контраст с насыщенными ягодными, которые в этом году находятся в центре внимания.