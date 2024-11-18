8 свежих трендов в 2025 году взамен старомодным интерьерам

Posted 18 ноября, 10:11
Published 18 ноября, 10:11
Modified 18 ноября, 10:13
Updated 18 ноября, 10:13
Эксперты издания Better Homes & Gardens рассказали, какие ключевые тренды придут на замену строгой геометрии интерьеров, мраморным столешницам и белым кухням, опираясь на мнение экспертов Houzz.
В 2025 году мы увидим в модных интерьерах круглые журнальные и обеденные столы на цилиндрических ножках, выпуклые диваны, акцентные кресла, а также продолговатые зеркала.
«Округлые формы мебели с плавными изгибами становятся всё более популярными в дизайне, — рассказывает Митчелл Паркер, старший редактор Houzz. — Эта тенденция обусловлена растущим интересом к органичному стилю, который включает в себя натуральные материалы, цвета и формы в современном стиле».
Арки также становятся предметом пристального внимания, становясь более круглыми, смягчая резкие углы для создания уютной и гостеприимной атмосферы.
«Дизайнеры рекомендуют устанавливать арки по всему дому — от дверных проемов и окон до ниш шкафов, — делится трендами дизайнер. — Ожидаемо, что зеркала тоже станут более изящными, с арочными формами в 2025 году, а изголовья кроватей и стульев — с профилями ogee, trefoil и зубчатыми силуэтами».
Согласно цветовому тренду 2025 года, бордовый и другие насыщенные пурпурно-красные и землисто-коричневые оттенки будут доминировать как в моде, так и в интерьерах. Эти манящие оттенки создают яркие акценты, придавая любому пространству насыщенности.
«Эти оттенки прекрасно смотрятся на акцентных стенах, предметах мебели и текстиле, придавая ощущение роскоши», — считает Николь Роу из R. Nickson Interiors.
Представитель бренда Farrow & Ball Патрик О’Доннелл считает, что глубокий сиреневый станет ключевым цветом 2025 года. Однако синие оттенки далеки от того, чтобы исчезнуть. Более яркие и чистые средне-синие тона по-прежнему будут привлекать внимание, создавая яркий контраст с насыщенными ягодными, которые в этом году находятся в центре внимания.
В последние годы люди, которые делают ремонт кухни, отказываются от гипер-элегантных и сильных решений прошлых лет в пользу очарования классических кухонь в английском деревенском стиле. Светлая мебель уступает место шкафам в стиле шейкер в тёплых древесных тонах, таких как чернильно-синий и лесной зелёный.
«Также можно увидеть превосходство натуральных материалов для столешниц, таких как мыльный камень, дерево, потолочные балки и элементы, собранные воедино, которые со временем выглядят как одно целое», — прогнозирует Паркер.
Чёрный цвет остаётся универсальным и неподвластным времени элементом в дизайне интерьера, известным своей многогранностью, глубиной и изысканностью. Однако сам по себе он может казаться холодным или слишком современным. Решение? Тёплые коричневые оттенки.
«В 2025 году в интерьерах будут преобладать чёрный, темно-коричневый и ржавый, создавая мрачные и в то же время приземлённые пространства с уверенным характером», — рассказывает Роу.
Эксперт рекомендует добавить ржавые акценты, чтобы оживить палитру. Этот контрастный цвет с тёплыми оранжевыми оттенками напоминает о ярких осенних листьях и прекрасно сочетается с натуральными текстурами, такими как дерево и кожа, наполняя пространство теплом и богатством.
«Дизайнеры все больше получают от своих клиентов запросы на более изощрённый подход к интерьеру, сочетающий смелые цвета, узоры и текстуры, — рассказывает Паркер.
Стиль Cluttercore сочетает в себе принципы максимализма с ноткой ностальгии и сентиментальности. В отличие от тщательно продуманного декора, не вызывающего особых эмоций, это новое направление смещает фокус внимания на личные вещи, которые рассказывают историю и имеют личную ценность. Тенденция соответствует растущему желанию иметь уютный и творческий дом.
«Отдайте предпочтение смелым рельефным стеновым панелям и потолку, тканым и узорчатым материалам повсюду — шторах, мебели, коврах и подушках», — советует Паркер.
В последние годы теплота стала ключевым фактором, ознаменовав переход от холодных белых и серых оттенков к тёплым землистым тонам и насыщенным древесным текстурам. В соответствии с прогнозами ведущих экспертов красок Benjamin Moore, текстуры дерева приобретают более темные и насыщенные оттенки, чтобы придать домам глубину и изысканность.
В 2024 году латунь цвета шампанского стала самым модным металлическим акцентом, вызывающим восхищение своей теплой роскошью. Не смотря на то, что этот тренд будет по-прежнему актуален в 2025 году, его ассортимент расширяется.
Тенденция на насыщенные тона вызвала всплеск спроса на медные акценты. Медь, известная своим естественным винтажным шармом и уникальной патиной придает любому пространству яркий и манящий блеск.
На пятки ему наступает матовый никель, известный своей универсальностью, практичностью и сдержанной элегантностью. В отличие от более холодного, индустриального вида нержавеющей стали, матовый никель имеет тёплый оттенок и более мягкий, приглушённый блеск, что делает его идеальным для современных минималистичных интерьеров.
Не можете решить, какую отделку выбрать? В 2025 году будут процветать смешанные металлические конструкции, позволяющие сочетать черный цвет с латунью или матовый никель с медью во всем — от светильников до фурнитуры для шкафов, розеток, выключателей и сантехники для ванной комнаты.
Один из способов добавить цвет, не перегружая пространство, создать акцент с помощью окрашенных границ. Например, придайте дверям эффектный вид, добавив большую расписную раму, которая выходит за пределы наличника и доходит до потолка, или оформите зеркало или картину, которые кажутся слишком маленькими для комнаты, в красочную рамку.
«Наличники обычно считаются функциональными, а не декоративными элементами, — объясняет Стадхолм. — Почему бы не перевернуть эту идею с ног на голову и не добавить ярких красок этим часто упускаемым из виду элементам?»
Эту же идею можно применить к аркам или наличникам, разделяющим два помещения. Еще одно отличное место для демонстрации ярких цветовых решений — это кухонные гарнитуры и шкафы-купе.