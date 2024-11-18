Аномальное потепление в ноябре 2024 — какие еще сюрпризы подготовила погода

В понедельник, 18 ноября в Новосибирске потеплеет до +1. В четверг, 21 ноября будет аналогичная погода. Всю неделю пройдет небольшой снег. К выходным похолодает до -6, о чем свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». Ранее зоопарк показал, как животные гуляют по снегу.