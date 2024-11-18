Аномальное потепление в ноябре 2024 — какие еще сюрпризы подготовила погода

Posted 18 ноября, 06:28
Published 18 ноября, 06:28
Modified 18 ноября, 06:30
Updated 18 ноября, 06:30
Теплая погода установится на текущей неделе по всей России. Тепло ждать с 18 по 22 ноября. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Погодные изменения связаны с переносом воздуха из Атлантики, а также глобальным потеплением. Аномальные отклонения от нормы синоптики наблюдают в разных регионах. На дворе третья декада ноября, но по-прежнему тепло, пишет ТАСС.
В понедельник, 18 ноября в Новосибирске потеплеет до +1. В четверг, 21 ноября будет аналогичная погода. Всю неделю пройдет небольшой снег. К выходным похолодает до -6, о чем свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». Ранее зоопарк показал, как животные гуляют по снегу.