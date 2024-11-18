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Posted 18 ноября, 06:28

Published 18 ноября, 06:28

Modified 18 ноября, 06:30

Updated 18 ноября, 06:30

В регионе тепло

Аномальное потепление в ноябре 2024 — какие еще сюрпризы подготовила погода

18 ноября 2024, 06:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В регионе тепло

Жителей Новосибирска предупредили об аномальном потеплении в ноябре

В Новосибирск идет очередное потепление: что говорят синоптики.

Теплая погода установится на текущей неделе по всей России. Тепло ждать с 18 по 22 ноября. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погодные изменения связаны с переносом воздуха из Атлантики, а также глобальным потеплением. Аномальные отклонения от нормы синоптики наблюдают в разных регионах. На дворе третья декада ноября, но по-прежнему тепло, пишет ТАСС.

В понедельник, 18 ноября в Новосибирске потеплеет до +1. В четверг, 21 ноября будет аналогичная погода. Всю неделю пройдет небольшой снег. К выходным похолодает до -6, о чем свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». Ранее зоопарк показал, как животные гуляют по снегу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Тепло#Температура
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