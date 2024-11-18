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Posted 18 ноября, 02:21

Published 18 ноября, 02:21

Modified 18 ноября, 02:23

Updated 18 ноября, 02:23

Огонь потушили

Бастрыкин заинтересовался пожаром в общежитии в Новосибирске

18 ноября 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney. Огонь потушили
В Новосибирске горело общежитие: данный инцидент привлек внимание главы СКР.

Случилось все 12 октября. Общежитие горело на улице Шукшина. Как итог происшествия, сразу пять семей лишились жилья. В каждой из них проживают дети, инвалиды и пенсионеры.

Тогда новосибирцы вынужденно обратились к главе ведомства Александру Бастрыкину. Он начал контролировать ситуацию. О деталях дела с результатами доложат в центральное ведомство.

Многодетной семье выдали квартиру, в которой невозможно жить. Благодаря прокуратуре новосибирцев обеспечили достойным жильем. Ранее студентов запугали тяжелыми условиями жизни в общежитии. В комнатах живут тараканы и им приходится соседствовать с насекомыми.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Недвижимость#Александр Бастрыкин
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