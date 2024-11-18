Бастрыкин заинтересовался пожаром в общежитии в Новосибирске

Posted 18 ноября, 02:21
Published 18 ноября, 02:21
Modified 18 ноября, 02:23
Updated 18 ноября, 02:23
Случилось все 12 октября. Общежитие горело на улице Шукшина. Как итог происшествия, сразу пять семей лишились жилья. В каждой из них проживают дети, инвалиды и пенсионеры.
Тогда новосибирцы вынужденно обратились к главе ведомства Александру Бастрыкину. Он начал контролировать ситуацию. О деталях дела с результатами доложат в центральное ведомство.
Многодетной семье выдали квартиру, в которой невозможно жить. Благодаря прокуратуре новосибирцев обеспечили достойным жильем. Ранее студентов запугали тяжелыми условиями жизни в общежитии. В комнатах живут тараканы и им приходится соседствовать с насекомыми.