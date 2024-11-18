Бездомному директору Новосибирского цирка предложили апартаменты с террасой

Напомним, что в июне 2024 года Шабанов был выселен из циркового общежития по решению Росгосцирка. По версии работодателя, он якобы занимал комнату незаконно. Следственный комитет Новосибирской области не обнаружил нарушений в действиях руководства цирка, но сам Шабанов оспаривает это решение в суде.