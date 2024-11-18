atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 11:37

Published 18 ноября, 11:37

Modified 18 ноября, 11:39

Updated 18 ноября, 11:39

Новосибирский цирк

Бездомному директору Новосибирского цирка предложили апартаменты с террасой

18 ноября 2024, 11:37
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Новосибирский цирк
Руководителю Новосибирского цирка Сергею Шабанову предложили временно разместиться в жилом комплексе «Олимп». Такое решение озвучило московское руководство Росгосцирка после его выселения из служебного общежития цирка.

Согласно официальному письму, Шабанову предоставили возможность проживать в улучшенных апартаментах с террасой с 13 по 18 ноября. Условия проживания описаны весьма привлекательно: ЖК «Олимп» предлагает современные квартиры с высокоскоростным интернетом, полностью укомплектованной кухней, гигиеническими средствами, а также уникальной зоной отдыха на крыше с соблюдением норм тишины.

Однако Сергей Шабанов отказался воспользоваться предоставленным жильем, заявив, что находится на лечении в больнице, сообщает «Прецедент».

Напомним, что в июне 2024 года Шабанов был выселен из циркового общежития по решению Росгосцирка. По версии работодателя, он якобы занимал комнату незаконно. Следственный комитет Новосибирской области не обнаружил нарушений в действиях руководства цирка, но сам Шабанов оспаривает это решение в суде.

В сентябре новосибирцы массово выразили поддержку Шабанову, направив открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В документе сотни подписантов просили обратить внимание на ситуацию и защитить интересы директора. Одной из причин разногласий между Шабановым и Росгосцирком могла стать организация розничной торговли в филиалах цирка. Впрочем, обе стороны пока избегают открытых комментариев по этому поводу.

В Новосибирске директор цирка выиграл второй суд у Росгосцирка
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирска желают запретить использовать животных в циркеЭдгард Запашный впервые высказался о конфликте в Новосибирском циркеДиректор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Жилье#Цирк#Апартаменты#Сергей Шабанов#Росгосцирк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика