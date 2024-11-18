Бездомному директору Новосибирского цирка предложили апартаменты с террасой

Posted 18 ноября, 11:37
Published 18 ноября, 11:37
Modified 18 ноября, 11:39
Updated 18 ноября, 11:39
Согласно официальному письму, Шабанову предоставили возможность проживать в улучшенных апартаментах с террасой с 13 по 18 ноября. Условия проживания описаны весьма привлекательно: ЖК «Олимп» предлагает современные квартиры с высокоскоростным интернетом, полностью укомплектованной кухней, гигиеническими средствами, а также уникальной зоной отдыха на крыше с соблюдением норм тишины.
Однако Сергей Шабанов отказался воспользоваться предоставленным жильем, заявив, что находится на лечении в больнице, сообщает «Прецедент».
Напомним, что в июне 2024 года Шабанов был выселен из циркового общежития по решению Росгосцирка. По версии работодателя, он якобы занимал комнату незаконно. Следственный комитет Новосибирской области не обнаружил нарушений в действиях руководства цирка, но сам Шабанов оспаривает это решение в суде.
В сентябре новосибирцы массово выразили поддержку Шабанову, направив открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В документе сотни подписантов просили обратить внимание на ситуацию и защитить интересы директора. Одной из причин разногласий между Шабановым и Росгосцирком могла стать организация розничной торговли в филиалах цирка. Впрочем, обе стороны пока избегают открытых комментариев по этому поводу.