Более 710 тысяч самарцев воспользовались дачными автобусами в 2024 году

Posted 18 ноября, 13:38
Published 18 ноября, 13:38
Modified 18 ноября, 13:40
Updated 18 ноября, 13:40
Временно исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков отметил, что дачные маршруты пользуются особой популярностью — более 710 тысяч жителей уже воспользовались ими. И это показатель за один прошедший сезон:
— Надо заданную планку не только держать, но и повышать.
Иван Носков поручил проанализировать обратную связь, пишет sovainfo.ru.
Важно подчеркнуть, что стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась с 2022 года. Кроме того, на линии действуют льготы, в том числе специальная садово-дачная карта, проезд по которой составляет от 24 до 40 рублей. На сумму влияет протяженность поездки. А по карте школьника можно было добраться до пункта назначения всего за 18,2 рубля, за наличные — от 29 до 159 рублей.