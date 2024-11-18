Более 710 тысяч самарцев воспользовались дачными автобусами в 2024 году

Важно подчеркнуть, что стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась с 2022 года. Кроме того, на линии действуют льготы, в том числе специальная садово-дачная карта, проезд по которой составляет от 24 до 40 рублей. На сумму влияет протяженность поездки. А по карте школьника можно было добраться до пункта назначения всего за 18,2 рубля, за наличные — от 29 до 159 рублей.