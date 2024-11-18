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Posted 18 ноября, 13:38

Published 18 ноября, 13:38

Modified 18 ноября, 13:40

Updated 18 ноября, 13:40

Более 710 тысяч самарцев воспользовались дачными автобусами в 2024 году

18 ноября 2024, 13:38
С 20 апреля до 31 октября всего в Самаре были организованы 30 специальных маршрутов, а это на один больше, чем в 2023 году. Их общая протяженность составила свыше 1 000 километров.

Временно исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков отметил, что дачные маршруты пользуются особой популярностью — более 710 тысяч жителей уже воспользовались ими. И это показатель за один прошедший сезон:

— Надо заданную планку не только держать, но и повышать.

Иван Носков поручил проанализировать обратную связь, пишет sovainfo.ru.

Важно подчеркнуть, что стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась с 2022 года. Кроме того, на линии действуют льготы, в том числе специальная садово-дачная карта, проезд по которой составляет от 24 до 40 рублей. На сумму влияет протяженность поездки. А по карте школьника можно было добраться до пункта назначения всего за 18,2 рубля, за наличные — от 29 до 159 рублей.

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