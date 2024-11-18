Два года условно запросили для экс-замминистра культуры Новосибирской области

По данным следствия, в 2021 году, возглавляя ГБУК «Центр креативных индустрий», Буланкин издал приказ о премировании сотрудников на общую сумму 100 тысяч рублей. Однако эти средства, как утверждается, он собрал с работников и направил на организацию фестиваля «Обское кольцо».