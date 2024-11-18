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Posted 18 ноября, 12:09

Published 18 ноября, 12:09

Modified 18 ноября, 12:11

Updated 18 ноября, 12:11

Виктор Буланкин

Два года условно запросили для экс-замминистра культуры Новосибирской области

18 ноября 2024, 12:09
Фото: Судебный департамент Новосибирской области. Виктор Буланкин
В Центральном районном суде Новосибирска завершились прения сторон по делу Виктора Буланкина, бывшего заместителя министра культуры Новосибирской области. Прокуратура требует признать его виновным в растрате.

По данным следствия, в 2021 году, возглавляя ГБУК «Центр креативных индустрий», Буланкин издал приказ о премировании сотрудников на общую сумму 100 тысяч рублей. Однако эти средства, как утверждается, он собрал с работников и направил на организацию фестиваля «Обское кольцо».

В ходе разбирательств сумма ущерба была снижена до 55 тысяч рублей. Защита настаивает на невиновности Буланкина, утверждая, что средства были потрачены на цели учреждения, а не присвоены.

Виктор Буланкин — известный в Новосибирске культурный деятель. До руководства Центром креативных индустрий он занимал пост замминистра культуры региона, был телеведущим, руководил радиостанциями и издавал журналы. Центр креативных индустрий, который он возглавлял, был создан на базе госучреждения «Новосибирсккиновидеопрокат» в 2020 году с целью развития творческих инициатив.

Судебное заседание по этому делу началось в октябре 2022 года. Виктор Буланкин выступит с последним словом 18 декабря, после чего суд вынесет окончательный вердикт.

Шоумена Буланкина отстранили от новосибирского Центра креативных индустрий
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#Алина Гурицкая#Культура#Общество#Новосибирская область#Коррупция#Судебное дело#Растрата
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