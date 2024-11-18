Два года условно запросили для экс-замминистра культуры Новосибирской области

Posted 18 ноября, 12:09
Published 18 ноября, 12:09
Modified 18 ноября, 12:11
Updated 18 ноября, 12:11
По данным следствия, в 2021 году, возглавляя ГБУК «Центр креативных индустрий», Буланкин издал приказ о премировании сотрудников на общую сумму 100 тысяч рублей. Однако эти средства, как утверждается, он собрал с работников и направил на организацию фестиваля «Обское кольцо».
В ходе разбирательств сумма ущерба была снижена до 55 тысяч рублей. Защита настаивает на невиновности Буланкина, утверждая, что средства были потрачены на цели учреждения, а не присвоены.
Виктор Буланкин — известный в Новосибирске культурный деятель. До руководства Центром креативных индустрий он занимал пост замминистра культуры региона, был телеведущим, руководил радиостанциями и издавал журналы. Центр креативных индустрий, который он возглавлял, был создан на базе госучреждения «Новосибирсккиновидеопрокат» в 2020 году с целью развития творческих инициатив.
Судебное заседание по этому делу началось в октябре 2022 года. Виктор Буланкин выступит с последним словом 18 декабря, после чего суд вынесет окончательный вердикт.