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Posted 18 ноября, 07:26

Published 18 ноября, 07:26

Modified 18 ноября, 07:28

Updated 18 ноября, 07:28

Фитнес-тренер рассказал, как поддерживать себя в форме в холодное время года

18 ноября 2024, 07:26
Зима — это время года, когда природа замирает, а дни становятся короче. Однако это не повод отказываться от физической активности и заботы о своём здоровье. В холодное время года важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы противостоять холоду и укрепить иммунитет.

Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit рассказал изданию Ньюсинфо о том, как это сделать.

Для поддержания физической формы в холодное время года следуйте рекомендациям фитнес-тренера:

  • Занимайтесь зимними видами спорта на свежем воздухе, такими как лыжи, коньки и зимние игры.
  • Увеличьте калорийность питания, чтобы обеспечить организм энергией для поддержания тепла.
  • Выполняйте разминку перед тренировками для предотвращения травм.
  • Включайте в рацион овощи и фрукты для укрепления иммунитета.
  • Адаптируйте время тренировок к индивидуальным предпочтениям: есть люди, которые предпочитают утренние, вечерние или дневные тренировки.
  • Сочетайте физическую активность и правильное питание, следите за калорийностью пищи и увеличивайте уровень активности, выбирая подходящие зимние виды спорта.
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