Фитнес-тренер рассказал, как поддерживать себя в форме в холодное время года
18 ноября 2024, 07:26
Зима — это время года, когда природа замирает, а дни становятся короче. Однако это не повод отказываться от физической активности и заботы о своём здоровье. В холодное время года важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы противостоять холоду и укрепить иммунитет.
Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit рассказал изданию Ньюсинфо о том, как это сделать.
Для поддержания физической формы в холодное время года следуйте рекомендациям фитнес-тренера:
- Занимайтесь зимними видами спорта на свежем воздухе, такими как лыжи, коньки и зимние игры.
- Увеличьте калорийность питания, чтобы обеспечить организм энергией для поддержания тепла.
- Выполняйте разминку перед тренировками для предотвращения травм.
- Включайте в рацион овощи и фрукты для укрепления иммунитета.
- Адаптируйте время тренировок к индивидуальным предпочтениям: есть люди, которые предпочитают утренние, вечерние или дневные тренировки.
- Сочетайте физическую активность и правильное питание, следите за калорийностью пищи и увеличивайте уровень активности, выбирая подходящие зимние виды спорта.