Фитнес-тренер рассказал, как поддерживать себя в форме в холодное время года

Зима — это время года, когда природа замирает, а дни становятся короче. Однако это не повод отказываться от физической активности и заботы о своём здоровье. В холодное время года важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы противостоять холоду и укрепить иммунитет.

Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit рассказал изданию Ньюсинфо о том, как это сделать. Для поддержания физической формы в холодное время года следуйте рекомендациям фитнес-тренера: Занимайтесь зимними видами спорта на свежем воздухе, такими как лыжи, коньки и зимние игры.

Увеличьте калорийность питания, чтобы обеспечить организм энергией для поддержания тепла.

Выполняйте разминку перед тренировками для предотвращения травм.

Включайте в рацион овощи и фрукты для укрепления иммунитета.

Адаптируйте время тренировок к индивидуальным предпочтениям: есть люди, которые предпочитают утренние, вечерние или дневные тренировки.

Сочетайте физическую активность и правильное питание, следите за калорийностью пищи и увеличивайте уровень активности, выбирая подходящие зимние виды спорта.