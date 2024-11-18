Хлопнул дверью напоследок: Байден одобрил удары дальнобойными ракетами по России

Posted 18 ноября, 04:06
Published 18 ноября, 04:06
Modified 18 ноября, 04:08
Updated 18 ноября, 04:08
Данный шаг стал ответом на участие северокорейских военных в зоне боевых действий в Курской области России, сообщает источник издания. По информации американских властей, Северная Корея отправила войска для поддержки российской армии, что в Вашингтоне расценили как эскалацию конфликта.
«Мы хотим послать сигнал Северной Корее, что её войска уязвимы и что наращивание их присутствия будет ошибкой», — цитирует неназванного чиновника The Washington Post.
Разрешение Байдена сопровождается оговорками: атаки будут ограничены конкретными целями и не должны кардинально менять ход спецоперации. Внутри американской администрации решение вызвало раскол. Некоторые советники Байдена предупреждают, что удары по российской территории могут привести к ответным действиям Москвы не только против Украины, но и против США или их союзников.
Будущий президент США Дональд Трамп и его сторонники резко раскритиковали инициативу. Трамп-младший обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны, а ряд конгрессменов выразили сомнения в эффективности использования ATACMS.
Москва пока официально не прокомментировала действия США. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойным оружием по территории РФ будут расцениваться как прямое участие НАТО в конфликте. По мнению российских официальных лиц, такая эскалация требует немедленного ответа.
Отметим, что ракеты ATACMS имеют максимальную дальность около 300 км. В возможную зону поражения могут войти Брянск, Белгород, Орел, Воронеж, Луганск и Донец. Сами ракеты бывают разных типов, диапазон дальностей составляет от 145 км. Таким образом, прилетов в сторону Сибири, в том числе Новосибирска, ожидать не стоит.