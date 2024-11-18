Хлопнул дверью напоследок: Байден одобрил удары дальнобойными ракетами по России

Разрешение Байдена сопровождается оговорками: атаки будут ограничены конкретными целями и не должны кардинально менять ход спецоперации. Внутри американской администрации решение вызвало раскол. Некоторые советники Байдена предупреждают, что удары по российской территории могут привести к ответным действиям Москвы не только против Украины, но и против США или их союзников.