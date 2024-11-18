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Posted 18 ноября, 01:30

Published 18 ноября, 01:30

Modified 18 ноября, 01:32

Updated 18 ноября, 01:32

Из города уезжает много людей

Из Новосибирска массово бегут мигранты — что случилось

18 ноября 2024, 01:30
Фото: Изображение Midjourney. Из города уезжает много людей

В Новосибирске зафиксировали отток мигрантов впервые за 20 лет

В Новосибирске фиксируют отток мигрантов, о чем сообщает мэрия.

В 2024 году число уехавших жителей из Новосибирска превысило число прибывших. Такое отмечается впервые за почти 20 лет, с 2005 года. Мигранты стали чаще уезжать, чем приезжать.

Как говорится в отчете социально-экономического развития на три следующие года, численность населения падает также из-за повышенных показателей естественной убыли. В столице Сибири уходит на тот свет больше людей, чем рождается.

В первой половине года скончались на 2,8 тысяч человек больше. Среди причин ухода из жизни можно выделить проблемы с сердцем, рак, болезни желудка и несчастные случаи.

Стали известны самые редкие имена для детей, которые озвучил ЗАГС за октябрь.

В Новосибирской области родилась девочка с уникальным и красивым именем
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мэрия#Мигранты
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