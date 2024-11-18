Из Новосибирска массово бегут мигранты — что случилось

Posted 18 ноября, 01:30
Published 18 ноября, 01:30
Modified 18 ноября, 01:32
Updated 18 ноября, 01:32
В 2024 году число уехавших жителей из Новосибирска превысило число прибывших. Такое отмечается впервые за почти 20 лет, с 2005 года. Мигранты стали чаще уезжать, чем приезжать.
Как говорится в отчете социально-экономического развития на три следующие года, численность населения падает также из-за повышенных показателей естественной убыли. В столице Сибири уходит на тот свет больше людей, чем рождается.
В первой половине года скончались на 2,8 тысяч человек больше. Среди причин ухода из жизни можно выделить проблемы с сердцем, рак, болезни желудка и несчастные случаи.
Стали известны самые редкие имена для детей, которые озвучил ЗАГС за октябрь.