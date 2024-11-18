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Posted 17 ноября, 23:42

Published 17 ноября, 23:42

Modified 17 ноября, 23:42

Updated 17 ноября, 23:42

Дед Мороз празднует день рождения

Как написать письмо Деду Морозу в день рождения — образец

17 ноября 2024, 23:42
Фото: 1MI. Дед Мороз празднует день рождения
18 ноября — особенный день для всех детей, верящих в чудо и волшебство. В этот день главный зимний волшебник России, Дед Мороз, отмечает свой день рождения.

Когда день рождения Деда Мороза в 2024 году

День рождения Деда Мороза ежегодно отмечается 18 ноября. По традиции, именно в этот день во многих регионах России начинается зима. Ребятишки Новосибирска и других городов ждут этого дня, ведь отправка письма не только позволяет загадать желание, но и поднимает настроение в ожидании Нового года. Первый раз традиция отправлять письма в резиденцию зимнего волшебника появилась в 2005 году, и с тех пор она распространилась по всей стране. Сегодня каждый желающий может поздравить Деда Мороза и отправить ему свое послание.

Куда отправить письмо Деду Морозу — адрес

Дед Мороз получает письма со всех уголков страны. Чтобы письмо дошло до адресата, необходимо отправить его по следующему адресу:

162390, Вологодская область, Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Почта Деда Мороза

Дед Мороз с микрофономДед Мороз с микрофоном
Дед Мороз с микрофоном. Фото: 1MI

Каждое письмо внимательно читается, и, если ребенок оставил обратный адрес, можно получить ответ от самого Деда Мороза. Но нужно учитывать, что у волшебника много помощников, и процесс может занять некоторое время.

Как составить письмо Деду Морозу

Чтобы письмо было приятным и добрым, стоит придерживаться некоторых простых правил:

  1. Поздоровайтесь и спросите о здоровье. Начните письмо с приветствия. Например, «Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Как твое здоровье? Надеюсь, у тебя всё хорошо!»

  2. Поздравьте с днем рождения. Дедушке будет приятно получить поздравления с праздником. Можно пожелать ему здоровья, сил и энергии для выполнения всех новогодних чудес.

  3. Представьтесь и расскажите немного о себе. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет, где вы живете и чем увлекаетесь. Можно рассказать о том, что запомнилось за год, каких успехов удалось достичь.

  4. Расскажите о своем желании. Обдумайте, чего больше всего хотите, и вежливо попросите об этом. Желание должно быть реалистичным, ведь Дед Мороз — волшебник, но в его силах исполнить только возможное.

  5. Поздравьте с наступающими праздниками. В конце письма обязательно пожелайте Деду Морозу счастливого Нового года и Рождества. Благодарность и добрые слова станут отличным завершением послания.

Пример письма Деду Морозу

Ниже приведен образец письма для тех, кто хочет узнать, как написать свои мысли на бумаге.

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, чтобы ты всегда был силен и мог радовать детей по всей стране. Как у тебя дела? Надеюсь, у тебя все хорошо!

Меня зовут Маша, мне 8 лет. Я живу в Новосибирске и учусь во втором классе. Люблю рисовать и мечтаю стать художником. В этом году я помогала маме по дому и хорошо училась в школе. Мои родители мной гордятся.

Дедушка Мороз, я очень хочу получить на Новый год набор для рисования с красками и карандашами. Надеюсь, что моя мечта исполнится.

С наступающим Новым годом и Рождеством, Дедушка Мороз! Будь счастлив и приезжай к нам в гости!

До свидания, Маша.

Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка. Фото: 1MI

Как украсить письмо Деду Морозу

Оформление — важная часть, которая может сделать письмо еще более праздничным и запоминающимся. Вот несколько идей, как украсить письмо:

  • Цветная бумага и гелевые ручки. Письмо, написанное яркими ручками на цветной бумаге, будет выглядеть нарядно и красочно.
  • Рисунки. Можно нарисовать самого Деда Мороза, Снегурочку, лесных зверей, снеговиков или просто зимний пейзаж.
  • Блестки и наклейки. Если ребенок хочет сделать письмо еще более волшебным, можно добавить блестки или новогодние наклейки.

Нужно ли поздравлять Снегурочку?

Конечно! Снегурочка — внучка Деда Мороза и его главная помощница. Она тоже заслуживает добрых слов и поздравлений. Можно даже поздравить лесных зверей, снеговиков-почтальонов и других обитателей сказочного мира, чтобы послание получилось дружелюбным и интересным.

СнегурочкаСнегурочка
Снегурочка. Фото: 1MI

Что можно загадать?

Перед тем как написать о своем желании, ребенку полезно поразмышлять о том, чего он по-настоящему хочет. Желание должно быть выполнимым и радостным, не слишком сложным и вполне достижимым для Деда Мороза. Например, можно попросить любимую игрушку, книгу, коньки или конструктор.

Если желание связано с улучшением отношений в семье, здоровьем близких или чем-то, что радует душу, Дед Мороз обязательно это учтет. Главное, чтобы просьба была искренней.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Дед Мороз#Праздники#Традиции#Письмо
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