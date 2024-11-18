Как написать письмо Деду Морозу в день рождения — образец

День рождения Деда Мороза ежегодно отмечается 18 ноября. По традиции, именно в этот день во многих регионах России начинается зима. Ребятишки Новосибирска и других городов ждут этого дня, ведь отправка письма не только позволяет загадать желание, но и поднимает настроение в ожидании Нового года. Первый раз традиция отправлять письма в резиденцию зимнего волшебника появилась в 2005 году, и с тех пор она распространилась по всей стране. Сегодня каждый желающий может поздравить Деда Мороза и отправить ему свое послание.