Как написать письмо Деду Морозу в день рождения — образец

Posted 17 ноября, 23:42
Published 17 ноября, 23:42
Modified 17 ноября, 23:42
Updated 17 ноября, 23:42
День рождения Деда Мороза ежегодно отмечается 18 ноября. По традиции, именно в этот день во многих регионах России начинается зима. Ребятишки Новосибирска и других городов ждут этого дня, ведь отправка письма не только позволяет загадать желание, но и поднимает настроение в ожидании Нового года. Первый раз традиция отправлять письма в резиденцию зимнего волшебника появилась в 2005 году, и с тех пор она распространилась по всей стране. Сегодня каждый желающий может поздравить Деда Мороза и отправить ему свое послание.
Дед Мороз получает письма со всех уголков страны. Чтобы письмо дошло до адресата, необходимо отправить его по следующему адресу:
162390, Вологодская область, Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Почта Деда Мороза
Каждое письмо внимательно читается, и, если ребенок оставил обратный адрес, можно получить ответ от самого Деда Мороза. Но нужно учитывать, что у волшебника много помощников, и процесс может занять некоторое время.
Чтобы письмо было приятным и добрым, стоит придерживаться некоторых простых правил:
Поздоровайтесь и спросите о здоровье. Начните письмо с приветствия. Например, «Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Как твое здоровье? Надеюсь, у тебя всё хорошо!»
Поздравьте с днем рождения. Дедушке будет приятно получить поздравления с праздником. Можно пожелать ему здоровья, сил и энергии для выполнения всех новогодних чудес.
Представьтесь и расскажите немного о себе. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет, где вы живете и чем увлекаетесь. Можно рассказать о том, что запомнилось за год, каких успехов удалось достичь.
Расскажите о своем желании. Обдумайте, чего больше всего хотите, и вежливо попросите об этом. Желание должно быть реалистичным, ведь Дед Мороз — волшебник, но в его силах исполнить только возможное.
Поздравьте с наступающими праздниками. В конце письма обязательно пожелайте Деду Морозу счастливого Нового года и Рождества. Благодарность и добрые слова станут отличным завершением послания.
Ниже приведен образец письма для тех, кто хочет узнать, как написать свои мысли на бумаге.
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, чтобы ты всегда был силен и мог радовать детей по всей стране. Как у тебя дела? Надеюсь, у тебя все хорошо!
Меня зовут Маша, мне 8 лет. Я живу в Новосибирске и учусь во втором классе. Люблю рисовать и мечтаю стать художником. В этом году я помогала маме по дому и хорошо училась в школе. Мои родители мной гордятся.
Дедушка Мороз, я очень хочу получить на Новый год набор для рисования с красками и карандашами. Надеюсь, что моя мечта исполнится.
С наступающим Новым годом и Рождеством, Дедушка Мороз! Будь счастлив и приезжай к нам в гости!
До свидания, Маша.
Оформление — важная часть, которая может сделать письмо еще более праздничным и запоминающимся. Вот несколько идей, как украсить письмо:
Конечно! Снегурочка — внучка Деда Мороза и его главная помощница. Она тоже заслуживает добрых слов и поздравлений. Можно даже поздравить лесных зверей, снеговиков-почтальонов и других обитателей сказочного мира, чтобы послание получилось дружелюбным и интересным.
Перед тем как написать о своем желании, ребенку полезно поразмышлять о том, чего он по-настоящему хочет. Желание должно быть выполнимым и радостным, не слишком сложным и вполне достижимым для Деда Мороза. Например, можно попросить любимую игрушку, книгу, коньки или конструктор.
Если желание связано с улучшением отношений в семье, здоровьем близких или чем-то, что радует душу, Дед Мороз обязательно это учтет. Главное, чтобы просьба была искренней.